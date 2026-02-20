Futuro canciller de Kast elude polémica con EE.UU. y buscará «buenas relaciones con todos»

3 minutos

Santiago de Chile, 20 feb (EFE).- El futuro Gobierno de José Antonio Kast, buscará tener «las mejores relaciones con todos los países», dijo este viernes el próximo canciller, Francisco Pérez Mackenna, horas después de que Estados Unidos impusiera sanciones contra tres funcionarios de la actual Administración por un proyecto chino de cable submarino.

«Como futuro gobierno, haremos todos los esfuerzos para que la política exterior permita llevar las mejores relaciones con todos los países y renovar un espíritu constructivo y colaborador con todas las naciones», afirmó Pérez Mackennaen una declaración a los medios.

Pérez Mackenna aseguró que «la política exterior siempre debe sustentarse en la defensa de los intereses de Chile y de todos los chilenos», pero rechazó emitir una opinión sobre los hechos hasta que asuma el poder el próximo Gobierno el 11 de marzo.

«Quien lidera y es responsable de la política exterior de Chile es el presidente de la República, Gabriel Boric», añadió.

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció este viernes en un comunicado la imposición de restricciones de visa a tres miembros del Gobierno, a los que acusó de «dirigir, autorizar, financiar, brindar apoyo significativo y/o llevar a cabo actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio».

Entre los sancionados está el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, cuya visa fue revocada y tiene prohibido viajar a Estados Unidos, y aún se desconocen oficialmente los nombres de los otros dos.

El ministro de Relaciones Exteriores chileno, Alberto van Klaveren explicó que el Gobierno presentó una nota de protesta al embajador estadounidense, Brandon Judd, para pedirle explicaciones por la medida.

Van Klaveren indicó que las sanciones se producen a raíz de un proyecto que no está aprobado para construir un cable submarino de fibra óptica para unir China y Chile.

«Estamos hablando de un proyecto que no ha sido aprobado, que está en evaluación (…) en una fase sumamente inicial», declaró el canciller.

El Gobierno chileno y la multinacional estadounidense Google firmaron en julio de 2025 un contrato para construir el llamado Cable Humboldt, el primer cable submarino de fibra óptica en cruzar el Pacífico Sur y en conectar Sudamérica con Asia y Oceanía.

La posibilidad de que, además de este cable, haya otro que conecte Chile con China es lo que la Adminsitración de Donald Trump «estima que podría representar una amenaza a su seguridad», subrayó Van Klaveren. EFE

