Gómez vence a Saraiva dos Santos y sigue firme por el título en el Challenger de Guayaquil

1 minuto

Guayaquil (Ecuador), 19 nov (EFE).- El argentino Federico Agustín Gómez continúa en la defensa del título que ganó el año pasado en el Challenger ATP Tour de Guayaquil, tras el triunfo de este miércoles sobre el brasileño Paulo Saraiva dos Santos.

El campeón vigente se impuso en dos set, por 6-1 y 7-6(6), y se deshizo de uno de los tenistas que llegó al torneo en busca del protagonismo.

Gómez comenzó el martes la defensa del título con un triunfo por 6-2 y 6-1 sobre su compatriota Tomás Martínez, por lo que se mantiene en el camino a la obtención de 75 puntos para la clasificación de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

Por su parte, el peruano Juan Pablo Varillas se clasificó también a los cuartos de final, tras el triunfo por 6-0 y 7-5 ante el boliviano Murkel Dellien.

Varillas derrotó en la primera ronda por 6-4 y 6-1 al canadiense Juan Carlos Aguilar.

Entretanto, el tenista libanés Hady Habib derrotó por 6-3 y 7-5 al uruguayo Joaquín Aguilar, después de eliminar en la ronda del martes al colombiano Salvador Price por 6-2 y 6-0.

Mientras que el ecuatoriano Andrés Andrade se impuso por 7-6(5), 3-6 y 6-2 al español David Jorda Sanchis, tras imponerse en la primera ronda por 6-1 y 6-1 al rumano Sebastián Gima. EFE

