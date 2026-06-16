G7 cree que Francia y el Reino Unido tendrán un papel clave en el tránsito por Ormuz

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Évian (Francia), 17 jun (EFE).- El G7 considera que la iniciativa de Francia y el Reino Unido para la protección de los buques que transitan por el estrecho de Ormuz desempeñará un papel importante de cara a la reanudación del tráfico marítimo internacional tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

El pronunciamiento, hecho por los líderes del G7 en una declaración sobre cuestiones geopolíticas durante su cumbre en la localidad francesa de Évian, agrega que la iniciativa de Francia y el Reino Unido dará tranquilidad a los operadores del transporte marítimo comercial al apoyar la verificación del retiro de todas las minas que fueron puestas en el marco el conflicto.

«Reafirmamos que el derecho de paso en tránsito sin restricciones ni peajes es un pilar fundamental del comercio internacional», expresaron los líderes del G7 en su declaración.

El G7 acogió con satisfacción el acuerdo entre Washington y Teherán, que se firmará el próximo viernes en Suiza, y destacó que se logró gracias al «firme liderazgo» del presidente estadounidense, Donald Trump, con el apoyo de los países mediadores.

El acuerdo «ofrece una oportunidad histórica para impedir que Irán adquiera cualquier arma nuclear y para hacer frente a las amenazas relacionadas con sus actividades regionales y de misiles balísticos», expresó la declaración.

«Respaldamos este acuerdo y estamos dispuestos a contribuir a su implementación», afirmaron los líderes del G7 tras señalar que a las negociaciones entre EE.UU e Irán deben contribuir socios regionales e internacionales, incluyendo el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Frente al tema de Gaza, el G7 manifestó que acelerará sus esfuerzos humanitarios y de reconstrucción, mientras que en el caso del Líbano expresó apoyo, mediante un alto el fuego «inmediato y sólido», a los esfuerzos de las autoridades libanesas para lograr el desarme del grupo chií Hizbulá. EFE

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