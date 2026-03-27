G7 pide cesar ataques contra civiles e infraestructuras en O.Medio y abrir estrecho Ormuz

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Cerney la Ville (Francia), 27 mar (EFE).- Los ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de los Siete (G7) exigieron este viernes en una declaración conjunta el fin de los ataques contra civiles e infraestructuras en Oriente Medio, al tiempo que reafirmaron la «necesidad absoluta» de reabrir el estrecho de Ormuz.

Fue la única declaración conjunta lograda tras dos días de reuniones en la abadía cisterciense de Vaux le Cernay, situada a unos 50 kilómetros de París, y que solo contó con la asistencia del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en este viernes.

Así, los jefes de las diplomacias de Estados Unidos, Alemania, Canadá, Francia, Italia, Reino Unido y Japón pudieron estampar su firma en un documento sobre Irán, en el que evitaron la palabra guerra y se habló de ‘situación’ en Oriente Medio, donde pidieron el «cese inmediato de los ataques contra la población y las infraestructuras civiles».

El club de los siete países más ricos también reafirmó la «necesidad absoluta» de restablecer de forma permanente la navegación «libre y segura» en el estrecho de Ormuz.

En la reunión para hablar sobre la guerra en Irán, que iniciaron Estados Unidos e Israel el 28 de febrero pasado, y su impacto en Oriente Medio, Rubio les dejó claro que el objetivo de la operación militar es que Teherán no obtenga «jamás» el arma nuclear y les reiteró la petición de «máxima» contribución a sus socios.

Justo antes de embarcar en su avión de vuelta, Rubio dijo a la prensa estadounidense que le acompañaba que los objetivos bélicos de Washington en Irán se lograrán en las próximas dos semanas y que cree que pueden alcanzarlos sin intervención terrestre.

El secretario de Estado dijo también que había avanzado con sus aliados sobre cómo impedir que Irán establezca un «sistema de peaje» en el estratégico estrecho de Ormuz, clave en el tráfico marítimo mundial del petroleo y de otros materiales.

El anfitrión de la cita, el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, destacó, por su parte, la existencia de un «muy amplio» consenso entre los países del G7 y sus socios para preservar la libertad de navegación como «bien común» en el estrecho de Ormuz. Se refería a sus homólogos de Ucrania, Brasil, Corea del Sur, India y Arabia Saudí, invitados a la cita en la abadía cisterciense.

El nubarrón en el horizonte, especialmente para Ucrania, lo puso Rubio al no descartar desviar envíos de armas destinados a Kiev para cubrir sus necesidades en la guerra contra Irán.

«Aún no se ha desviado nada, pero podría suceder», indicó el político estadounidense, al tiempo que restaba importancia al impacto de Rusia en el conflicto de Oriente Medio.

Rubio acusó, además, al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de mentir sobre las garantías de seguridad estadounidenses.

Rusia planea sobre el G7

No estaba invitada, pero Rusia se coló entre los muros de la abadía de Vaux de Cernay, ya desde la víspera, cuando la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, acusó a Moscú de «ayudar a Irán con inteligencia para poner en la diana a estadounidenses, para matar estadounidenses» y con drones para atacar a países vecinos.

Acusaciones que por la noche refutó el ministro de Exteriores ruso, Sérgei Lavrov, en uno de los telediarios de máxima audiencia de la televisión pública francesa, algo que provocó una cascada de críticas y el malestar del jefe de la diplomacia gala.

Barrot arremetió contra la «hipocresía» rusa por escudarse en una pretendida defensa del derecho internacional para ayudar a Irán, al tiempo que comete «crímenes de guerra documentados» en Ucrania.

Otros conflictos

El G7 abordó otras crisis internacionales, como las de la región de los Grandes Lagos, Sudán, el Indopacífico, Venezuela, Cuba y Haití.

Sobre Cuba, Rubio estimó que «quizá ahora pueda ser el momento» para un cambio político en la isla caribeña, de la que sus padres son originarios.

«Necesitamos cambiar el sistema que dirige el país y es necesario cambiar el modelo económico que tiene. Es el único camino a seguir si la gente quiere un futuro mejor. Lo hemos expresado de forma clara y reiterada durante muchos años, y quizás ahora exista una oportunidad para hacerlo», dijo Rubio.

El alto funcionario estadounidense no aportó más detalles sobre de qué se trataría ese cambio y se mostró molesto con los periodistas que le insistieron sobre el asunto.

El encuentro de hoy sirve de rampa de lanzamiento para el gran acontecimiento del G7, que será la cumbre de mediados de junio en Évian, en la que se espera presencia de los jefes de Estado y de Gobierno del selecto club. EFE

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