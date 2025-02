Gabinete de seguridad israelí apoya idea de Trump de liberar a todos los rehenes el sábado

2 minutos

Jerusalén, 11 feb (EFE).- Después de que se reuniera este martes el gabinete de seguridad israelí, compuesto por los principales ministros y altos cargos de seguridad, todos ellos apoyaron -en contra de lo estipulado en el acuerdo de alto el fuego- la idea del presidente estadounidense, Donald Trump, de que todos los rehenes sean liberados de Gaza el próximo sábado al mediodía, según dijo a EFE un funcionario bajo anonimato.

«Todos los miembros del gabinete expresaron su apoyo a la demanda del presidente estadounidense Donald Trump de liberar a nuestros rehenes antes del mediodía del sábado y a su visión revolucionaria para el futuro de Gaza», confirmó esta fuente, demostrando una vez más el apoyo entre la coalición de ultraderecha que recibe la sugerencia, también de Trump, de vaciar Gaza de palestinos; lo que según organizaciones pro derechos humanos constituiría un crimen de guerra.

Sin embargo, esta fuente no detalló consecuencias si esto no sucediera, mientras que otro funcionario citado por el medio israelí Haaretz, aseguró que el gabinete está dispuesto a continuar con el actual alto el fuego si los tres rehenes son liberados el sábado. La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aún no ha hecho ninguna declaración pública.

Esta reunión, en un principio convocada para la noche, fue adelantada ayer por Netanyahu, una vez regresó de su viaje a Washington y después de que Hamás anunciara ayer que no habrá liberación de rehenes este sábado si Israel sigue sin cumplir con lo pactado, entre otros requisitos, la entrada de ayuda esencial a la Franja, como viviendas prefabricadas, tiendas de campaña y maquinaria para descombrar.

«Anoche, el primer ministro (Benjamín Netanyahu) ordenó reforzar las fuerzas en la Franja de Gaza y sus alrededores, y prepararse para cualquier escenario si Hamás no libera a nuestros rehenes el próximo sábado», confirmó el funcionario, sobre la medida de máxima alerta anunciada ayer por el Ejército israelí.

Como motivos para retrasar el que sería el sexto canje de rehenes, los islamistas citaron ayer violaciones cometidas por el Gobierno de Netanyahu, como el haber retrasado por un día el regreso de las personas desplazadas al norte de Gaza, el seguir matando a gazatíes en la Franja o el solo haber permitido la entrada del 10 % de las 200.000 tiendas previstas y de ninguna vivienda prefabricada ni maquinaria para retirar escombros. EFE

