Gabito Ballesteros, Mau y Ricky y Pablo Alborán entre los estrenos latinos de la semana

Miami (EE.UU.) 29 ago (EFE).- Los estrenos musicales latinos de esta semana están marcados por el mexicano Gabito Ballesteros junto con con Jorsshh Amarre, el dúo venezolano Mau y Ricky, el español Pablo Alborán, el mexicano Emmanuel ‘Meme’ del Real y los puertorriqueños Guaynaa y Farruko.

Gabito Ballesteros hace un ‘Amarre’ para su próximo álbum de lujo

El cantante mexicano Gabito Ballesteros presentó junto al mexicano Jorsshh el tema ‘Amarre’, una colaboración que formará parte de la edición de lujo de su álbum ‘Ya no se llevan serenatas’, y que trata sobre una relación que persiste más allá de su final, marcada por el desvelo, la ausencia de respuestas y el intento de llenar vacíos con recuerdos que no desaparecen.

Mau y Ricky presentan EP lleno de artistas venezolanos

El dúo venezolano Mau y Ricky presentó el EP ‘La llave’, un proyecto de ocho canciones, con colaboraciones con artistas venezolanos como Elena Rose, Danny Ocean, Yorghaki, Boza y Robi, y que cierra la etapa creativa iniciada con su álbum ‘Hotel Caracas’ y reafirma su vínculo con Venezuela.

Pablo Alborán y el fin de una relación

El artista español Pablo Alborán lanzó ‘Vámonos de aquí’, un tema compuesto, producido y arreglado por él mismo que refleja la liberación tras el fin de una relación, con la colaboración de la brasileña Indiara Sfair en la armónica, y que representa el tercer adelanto de su próximo álbum ‘KM0’, que se espera para finales de este año.

Meme del Real y un adelanto fuera de Café Tacvba

El músico mexicano Emmanuel ‘Meme’ del Real, integrante de la banda mexicana de rock alternativo Café Tacvba, compartió su nuevo sencillo ‘Embeces’, un tema que fusiona música electrónica, hip hop y elementos de la música regional norteña, y que es un adelanto de su primer álbum en solitario, que presentará el 2 de septiembre en el Grammy Museum de Los Ángeles.

Guaynaa y Farruko reviven clásico ‘Hasta el sol de hoy’

Los cantantes puertorriqueños Guaynaa y Farruko lanzaron el sencillo ‘Hasta el sol de hoy’, un tema que combina elementos de la salsa con la perspectiva urbana de ambos artistas, y que rinde homenaje al clásico de la salsa romántica interpretado por Edgar Joel y Anthony Colón. EFE

