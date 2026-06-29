Gabriel Magalhaes: «Tenemos que mejorar»

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Houston (EE.UU.), 29 jun (EFE).- Gabriel Magalhaes, defensa de Brasil, afirmó este lunes que su selección necesita «mejorar» para alimentar sus ambiciones de ganar el Mundial, después del trascendental 2-1 logrado contra Japón en los dieciseisavos de final.

«Jugamos contra un gran equipo, sabíamos que teníamos la posibilidad de dar la vuelta al marcador. Necesitábamos tener calma en el tercio final de campo», dijo Gabriel en zona mixta al acabar el encuentro.

Gabriel dio la asistencia para el 1-1 de Casemiro con un gran centro y Gabriel Martinelli metió el 2-1 en el 96.

«Es el trabajo que hago en mi club, en el Arsenal, jugamos con la línea alta, trabajo mucho esas situaciones», contó sobre su manera de incorporarse al ataque.

«Con Gabri (Martinelli) llevamos 6 años juntos en el Arsenal, desde que llegué me recibió muy bien, es uno que trabaja mucho, estoy muy feliz por él», añadió sobre su compañero.

Brasil espera a una entre Noruega y Costa de Marfil en octavos de final.

«Pienso que acabamos de terminar un buen partido, ahora vamos a descansar y en la semana vamos a pensar, sabemos que no es un partido fácil, hay selecciones fuertes. Creo que tenemos que mejorar, pero hoy el equipo merece felicitación por ganar hoy», dijo.

«Fue una victoria muy grande para nosotros, ahora nos tenemos que centrar en el próximo rival», añadió. EFE

am/car

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