Gabriel Martinelli, nueva ‘víctima’ del pasillo de collejas de la selección brasileña

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Morristown (EE.UU.), 18 jun (EFE).- La selección brasileña sumó una nueva víctima a su pasillo de collejas durante los entrenamientos en Estados Unidos: el extremo del Arsenal Gabriel Martinelli, que este jueves cumple 25 años.

Los jugadores de la Canarinha no perdonan. Si alguien tiene que celebrar algo, debe atravesar el túnel de cachetazos; y este jueves le tocó a Martinelli, campeón de la Premier League con los ‘Gunners’.

En este periodo de concentración para el Mundial 2026, también fue ‘bautizado’ el propio seleccionador Carlo Ancelotti, quien celebró su 67 aniversario el pasado 10 de junio, con la ‘Seleção’ ya en territorio estadounidense.

El miércoles de esta semana, le tocó el turno a Neymar.

¿El motivo? Celebrar que el exjugador del Barcelona y del París Saint-Germain (PSG) volvía a entrenarse sobre el campo con sus compañeros después de permanecer un mes de baja por una lesión muscular de grado II en el gemelo derecho.

Brasil se prepara para el segundo partido del Grupo C contra Haití, que se disputará el viernes en Filadelfia.

En su debut no pasó del empate ante Marruecos (1-1) y el equipo recibió duras críticas tras una mala primera mitad en la que se vio superado en todo momento por el combinado africano.

La pentacampeona del mundo cerrará la fase de grupos ante Escocia, líder de grupo con tres puntos, el próximo miércoles en Miami. EFE

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