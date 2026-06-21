Gago podrá retomar en breve la actividad física tras sufrir un infarto y ser operado

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Redacción deportes, 21 jun (EFE).- El entrenador del Universidad de Chile, el argentino Fernando Gago, podrá retomar en breve la actividad física después de sufrir un infarto de miocardio y ser operado en Santiago el pasado viernes, según informó en las últimas horas el centro médico donde está ingresado.

El exfutbolista, que actualmente tiene 40 años, ingresó el 19 de junio «presentando un infarto agudo al miocardio», lo que llevó a los médicos a practicarle «una angioplastia» para tratar «una cardiopatía coronaria ocasionada por la obstrucción de un tramo intermedio arterial, la cual es clave para una adecuada irrigación del corazón», confirmó la Clínica Alemana de la capital chilena en un comunicado.

A ‘Pintita’ le fue implantado un estent para «restablecer el flujo sanguíneo normal».

Según el centro médico, el técnico argentino «presenta buen ánimo» y comenzará en breve «su rehabilitación cardíaca, la cual consiste en retomar de forma progresiva la actividad física».

Tras el triunfo del Universidad de Chile en un encuentro reprogramado de la Liga chilena por 2-0 ante el O’Higgins en el Estadio Nacional de Santiago, Gago mostró algunos síntomas durante su comparecencia de prensa, lo que motivó que el exfutbolista de los argentinos Boca Juniors y Vélez Sarsfield, los españoles Real Madrid y Valencia y el italiano Roma fuese internado para someterse «a una serie de exámenes cardiovasculares», como indicó el club en redes sociales.

Era un duelo pendiente de la fecha 13, pues el campeonato se encuentra en receso, y con el cual la ‘U’ se catapultó a la tercera posición de la tabla, con 24 puntos, a dos de Universidad Católica y 12 unidades del líder, Colo Colo.

Para el partido de la Copa Chile, que este domingo el equipo universitario debe disputar contra el Santiago Wanderers, estará dirigido por su asistente, el también exfutbolista Fabricio Coloccini.

Gago llegó en marzo pasado al equipo de la Universidad de Chile tras su paso por los banquillos de los argentinos Aldosivi, Racing Club y Boca Juniors y los mexicanos Guadalajara y Necaxa. EFE

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