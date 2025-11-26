Galápagos, Malpelo y Revillagigedo, entre áreas de mayor cantidad de tiburones del planeta

Quito, 26 nov (EFE).- El archipiélago de Galápagos (Ecuador), junto a Malpelo (Colombia), Clipperton (Francia) y Revillagigedo (México), alberga algunas de las mayores cantidades de tiburones registradas a nivel mundial, incluyendo al críticamente amenazado tiburón martillo común (Sphyrna lewini).

Por el contrario, las Áreas Marinas Protegidas (AMP) costeras muestran señales de una grave disminución, según revela uno de los estudios más completos realizados hasta ahora sobre tiburones y otros grandes peces depredadores en el Pacífico Este Tropical (PET), difundido este miércoles por la Fundación Charles Darwin (FCD) y National Geographic Pristine Seas.

Las islas oceánicas del Pacífico Este Tropical son «una ventana al pasado, donde los tiburones y los grandes peces depredadores son la norma y no la excepción», afirma Pelayo Salinas, investigador principal de la FCD.

Autor sénior del estudio, Salinas apunta que estas áreas «ofrecen un vistazo de cómo luce un océano saludable y destacan el papel clave que desempeña la conservación marina en la protección de estos últimos refugios frente a la sobrepesca sistemática».

El estudio ha sido liderado por investigadores de la FCD, en colaboración con National Geographic Pristine Seas y la Dirección del Parque Nacional Galápagos, entre otras instituciones regionales.

El equipo se ha servido de estaciones de vídeo submarino remoto con carnada para evaluar tiburones y otros grandes peces depredadores en cuatro áreas marinas protegidas (Galápagos, Malpelo, Clipperton y Revillagigedo) y tres costeras (Machalilla, Galera San Francisco e Isla del Caño).

«Las islas oceánicas, como Galápagos y Malpelo, son lugares extraordinarios donde aún prosperan poblaciones excepcionales de tiburones y otros grandes peces depredadores -como jureles, meros y pargos-» mientras «estas especies están desapareciendo rápidamente en otras zonas», asegura Simon McKinley, autor principal del estudio.

Las áreas marinas protegidas brindan protección a las comunidades marinas frente a prácticas de pesca insostenibles, permitiendo que los animales vivan sin perturbaciones, indica.

Sitios de crianza

El estudio confirma que la mayoría de los tiburones de Galápagos observados en Clipperton eran juveniles, lo que sugiere que esta área marina protegida funciona como un sitio de crianza importante.

En contraste, en otras áreas marinas protegidas insulares se han registrado individuos más grandes y maduros, lo que revela que estos sitios funcionan como zonas de agregación de adultos o áreas de alimentación.

Además, se ha detectado que las comunidades de peces depredadores difieren entre las islas oceánicas, probablemente influenciadas por corrientes regionales y condiciones ambientales locales como temperatura y disponibilidad de alimento.

El tiburón martillo, más presente en el sur

El tiburón martillo común se ha registrado con mayor frecuencia en las áreas marinas protegidas del sur, como Galápagos y Malpelo, mientras que se vieron más tiburones punta plateada (Carcharhinus albimarginatus), catalogados como vulnerables, en las AMP del norte.

Estos patrones manifiestan cómo cada área marina protegida alberga ensamblajes distintos, lo que subraya la necesidad de estrategias de gestión adaptadas a sus condiciones ecológicas únicas, según el estudio.

En contraste con las áreas marinas protegidas oceánicas remotas, los estudios en las zonas costeras presentan pocos grandes depredadores y baja cantidad de peces, signos de un ecosistema marino bajo presión, algo «preocupante» para los científicos.

«La triste realidad es que, a pesar de estar dentro de áreas protegidas, estas especies probablemente han sido pescadas de manera insostenible a lo largo del tiempo, al punto de haber sido parcial o completamente eliminadas de los ecosistemas marinos», concluye McKinley. EFE

