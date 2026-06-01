Galápagos acogerá la III edición de ENERGreen tras el encuentro de 2025 en Madrid

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Quito, 1 jun (EFE).- La isla San Cristóbal, del archipiélago ecuatoriano de Galápagos, acoge esta semana la III edición de ‘ENERGreen Talks: El camino a la energía limpia’, tras un encuentro previo en diciembre pasado en Madrid (España).

El encuentro internacional de alto nivel reunirá, entre los próximos 3 y 4 de junio, a ejecutivos, autoridades, academia y especialistas del sector energético, en torno a la transición hacia las energías limpias y la sostenibilidad.

Este evento se distingue por convocar a líderes empresariales y tomadores de decisión, que esta semana se reunirán en el Centro de Convenciones Charles Darwin, de las islas Galápagos, símbolo mundial de biodiversidad y sostenibilidad, informaron este lunes a EFE los organizadores.

La I edición se realizó en la capital ecuatoriana, Quito, en mayo de 2025 con más de trescientos expertos energéticos nacionales e internacionales, lo que marcó el inicio de este foro multisectorial.

La II edición, realizada en diciembre pasado en la capital española, congregó a empresarios de América Latina y Europa, al fortalece la dimensión internacional del encuentro, mientras que la III edición busca consolidar a Galápagos como un laboratorio global de innovación climática y un punto de encuentro estratégico para el diálogo internacional.

Entre los expositores destacados figuran Michael Valdivieso, director ejecutivo (CEO) de Equator Energy, quien presentará el proyecto Conolophus, una iniciativa de energías renovables diseñada para proteger un ecosistema único.

Así mismo, Dan van der Horst, académico de la Universidad de Edimburgo, aportará la visión investigadora sobre el Galápagos Living Lab y su potencial como plataforma de innovación energética.

También participará Norman Wray, gerente de relación con clientes (engagement manager) de Oceans Finance Company (OFC), quien intervendrá en la sesión de compromisos para vincular la transición energética con mecanismos financieros de impacto global.

De su lado, Paul Mena, investigador de la Universidad de Salamanca, participará en el diálogo estratégico sobre cómo transformar la conversación en proyectos concretos y sostenibles.

El programa incluye diálogos estratégicos sobre financiación de la transición energética, mercados de carbono de alta integridad, innovación tecnológica y liderazgo público en sostenibilidad.

Así mismo, en el encuentro se hará entrega de los premios ENERGreen, que reconocerán a los actores más destacados en categorías como Capital Privado para la Naturaleza, Innovación y Tecnología para la Descarbonización, Impacto Comunitario y Narrativa Pública.

El archipiélago de Galápagos, formado por trece islas, se encuentra a unos mil kilómetros de las costas continentales de Ecuador y desde 1978 están declaradas por la Unesco como Patrimonio Natural de la Humanidad.

Por su alta biodiversidad, el archipiélago de Galápagos está considerado como un laboratorio natural que inspiró al científico británico Charles Darwin a desarrollar en el siglo XIX su teoría de la evolución y selección natural de las especies. EFE

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