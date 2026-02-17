Galápagos recibirá 117,6 millones de dólares para programas de clima y energía

3 minutos

Quito, 17 feb (EFE).- El Gobierno ecuatoriano invertirá 117,6 millones de dólares para impulsar la transición energética y consolidar un modelo de desarrollo sostenible y bajo en emisiones de gases de efecto invernadero en el archipiélago de Galápagos, informa este martes el Ministerio de Ambiente y Energía.

El programa «Cambio Climático: nuevo reto evolutivo de las Galápagos», es una de las apuestas más ambiciosas del país en materia de acción climática, desarrollo sostenible y seguridad energética para el territorio insular, según la institución.

Con una duración prevista de cinco años, el programa busca transformar el modelo de desarrollo hacia un sistema autosuficiente, resiliente y sostenible.

Entre sus principales acciones destaca la construcción de proyectos de energías renovables no convencionales.

Se calcula que más de 25.000 habitantes se beneficiarán directamente mediante iniciativas dirigidas a agricultores, ganaderos, pescadores artesanales y emprendimientos vinculados al turismo sostenible.

Además, se destinarán más de 15 millones de dólares en créditos productivos sostenibles para fortalecer actividades económicas compatibles con la conservación.

Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, ha subrayado que «Galápagos no es solamente biodiversidad excepcional ni prestigio internacional; es territorio, es comunidad y es el hogar de miles de ecuatorianos que merecen desarrollo, compromiso, responsabilidad, estabilidad y oportunidades reales».

«El desarrollo sostenible debe traducirse en seguridad energética, en sistemas productivos responsables, en reducción de vulnerabilidades y en mejora real de la calidad de vida», ha indicado.

Por su parte, en representación de las agencias aliadas y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO en Ecuador, Gherda Barreto Cajina, ha señalado que «esta entrega representa mucho más que una inversión financiera.

«Es una decisión de país estratégica para la sostenibilidad. Galápagos cuenta con un patrimonio natural único, pero también es el hogar de miles de ecuatorianos cuyos medios de vida dependen de un equilibrio entre el desarrollo y la conservación», ha dicho.

Aprobado en 2022

El programa fue aprobado en 2022 por el Fondo Verde para el Clima y, en 2025, se firmó el Acuerdo de Financiamiento con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, asegurando recursos clave para su implementación.

La ejecución técnica contará además con la participación de la FAO y WWF Ecuador, en articulación con el Ministerio de Ambiente y Energía.

Desde su formulación en 2018, la iniciativa atravesó un proceso técnico y participativo que permitió estructurar una propuesta integral para enfrentar el cambio climático desde la energía, la producción local y la gobernanza.

El archipiélago de Galápagos, formado por trece islas, se encuentran a unos mil kilómetros al oeste de las costas continentales de Ecuador, y desde 1978 están declaradas por la Unesco como Patrimonio Natural de la Humanidad.

Por su alta biodiversidad, el archipiélago de Galápagos está considerado como un laboratorio natural que inspiró al científico británico Charles Darwin a desarrollar en el siglo XIX su teoría de la evolución y selección natural de las especies. EFE

sm/icn