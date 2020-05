La ilustradora Albertine (Zullo) delante de uno de sus frescos en el hotel Ibis Styles de Ginebra, dedicado enteramente a los cómics.

La dibujante suiza Albertine, afincada en Ginebra, obtuvo el prestigioso Premio Hans Christian Andersen 2020 por sus ilustraciones para libros infantiles.

“Albertine crea libros con múltiples niveles de interpretación, con dibujos realizados con una precisión infinita, vivaces y llenos de humor”, indicó en un comunicado la Unión Internacional para los Libros Juveniles (IBBY), que otorga la distinción.

El premio Hans Christian Andersen es atribuido cada dos años y es considerado como la más alta recompensa para los autores e ilustradores de libros infantiles. Es designado a veces como “el pequeño Premio Nobel de la Literatura”.

Albertine, cuyo apellido es Zullo, ha expuesto sus creaciones en Suiza y Francia y ha producido numerosos libros infantiles, ilustraciones, carteles y otras obras de arte.

En declaraciones a la televisión pública suiza, RTS, la artista comentó que la noticia la había tomado por sorpresa.

“Estaba en mi jardín con mis botas de goma y recibí una llamada de alguien en inglés. Pensé que había ganado un colchón de alguna tienda o algo así. Me llevó varias horas darme cuenta. Fue una enorme sorpresa. No me lo esperaba. Los mejores premios son los que no esperas”, subrayó.

Albertine es la cuarta ilustradora suiza que recibe el Premio Hans Christian Andersen después de Alois Carigiet (1966), Jörg Müller (1994) y Jürg Schubiger (2008). Un jurado internacional la seleccionó entre 36 candidatos de todo el mundo.

Fue la primera artista suiza en recibir la prestigiosa Manzana Dorada de Bratislava, con Marta y la bicicleta. En 2009 ganó el premio Juventud y Medios de Comunicación por El Rumor de Venecia y el premio Sorcières por Los Pájaros, aparecido en 2010 y realizado en colaboración con el escritor Germano Zullo. En 2012 esa obra fue seleccionada entre los 10 mejores libros del año por la New York Times Book Review. En 2016 se hizo acreedora del primer premio de la Feria del Libro Infantil de Bolonia con Mi pequeñito.

