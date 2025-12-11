Galicia pide mantener las cuotas de xarda, lirio y abadejo en 2026

Bruselas, 11 dic (EFE).- La conselleira de Mar de Galicia, Marta Villaverde, ha pedido que, en la negociación de las cuotas pesqueras para el Atlántico con vistas a 2026 que tratan de acordar los países de la Unión Europea desde este jueves, España intente mantener las cuotas de la xarda (caballa), el lirio y el abadejo, ante unos recortes que consideró «inadmisibles».

Para la xarda, se plantea un recorte del 70 %, mientras que para el lirio la reducción es del 41 % y en el caso del abadejo del 26 %, indicó en declaraciones a la prensa la conselleira.

Esa bajada de capturas tendría un impacto económico de «65 millones de euros» según estudios llevados a cabo a petición de la Consellería, unos datos que han sido trasladados al ministro español de Agricultura y Pesca, Luis Planas, con vistas a la reunión de este jueves y viernes, dijo Villaverde.

«Son recortes inasumibles, nos oponemos», indicó la conselleira, y precisó que Galicia quiere «que se mantengan las cuotas del año» y que sus pescadores puedan «seguir faenando».

Además, apuntó que de llevarlos a cabo, afectarían a distintos tipos de flota, como la de palangre o la de más pequeño tamaño.

Además de las especies principales, la reducción de la pesca planteada afecta a otras especies, aunque de manera «menos drástica», como el lenguado, para el que Bruselas ha propuesto un recorte del 9, 1 %, añadió la conselleira.

Asimismo, opinó que tras años de reducciones en las posibilidades de pesca y la adopción de vedas, sería «ideal» que Bruselas permitiera elevar las cuotas para determinadas poblaciones.

Los ministros de Pesca de los Veintisiete deben acordar las posibilidades de pesca de 2026 en las aguas comunitarias del Atlántico y en el Mediterráneo en un encuentro que comenzó este jueves y podría terminar el viernes o el sábado.

Para algunas poblaciones del Atlántico, también se pactarán las capturas de 2027 y 2028. EFE

