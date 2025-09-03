The Swiss voice in the world since 1935

Gallese no renuncia al séptimo lugar de eliminatorias

Redacción Deportes, 3 sep (EFE)- El portero de la selección dePerú Pedro Gallese dijo este miércoles en Montevideo que las posibilidades de alcanzar la repesca para el Mundial son difíciles, pero no tiró la toalla al recordar que «para Perú siempre ha sido difícil».

En la rueda de prensa previa al partido contra Uruguay, correspondiente a la decimoséptima y penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026, Gallese dijo que el equipo está «ilusionado y preparado» para agotar las últimas opciones para clasificar.

Perú ocupa el noveno lugar de las eliminatorias con 12 puntos y necesita ganar sus dos partidos y esperar que Venezuela y Bolivia pierdan sus dos encuentros para optar eventualmente a la séptima plaza.

Gallese anticipó un escenario “muy duro y difícil” y dijo que la Blanquirroja afrontará los dos últimos compromisos “como una final”.

“La oportunidad está ahí”, afirmó el futbolista con la vista en el próximo jueves. «Sólo depende de nosotros cogerla”, añadió.

A la espera de definir el once titular, la Blanquirroja, dirigida por Óscar Ibáñez, se prepara en Montevideo desde su llegada el pasado domingo.

Sobre la selección Celeste, Gallese recordó los recientes cambios y dibujó un partido “muy duro, muy trabado” que, anticipó, se definirá “en los detalles”.

“Esperamos encontrar el partido que necesitamos”, dijo el futbolista. EFE

