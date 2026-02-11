Gallup dejará de publicar datos de popularidad presidencial después de 88 años

Nueva York, 11 feb (EFE).- La consultora estadounidense Gallup dejará de publicar datos de popularidad presidencial después de 88 años, según informó este miércoles, en medio de quejas y amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, por los resultados de sus encuestas.

Gallup, que publica encuestas sobre la opinión del trabajo del presidente, indicó a The Hill y otros medios que dejará de producir esos datos sobre «figuras políticas individuales» y aseguró que se trata de un cambio estratégico «solamente basado» en sus prioridades.

«Este es un cambio estratégico solamente basado en las metas de investigación y prioridades de Gallup, y es parte de un esfuerzo más amplio que está en marcha para alinear todo el trabajo público de Gallup con su misión», dijo un portavoz.

Al finalizar el primer año de su segundo mandato, Trump registraba sus niveles más bajos de popularidad, con un 36 % de aprobación, y un 59 % de desaprobación, de acuerdo con la encuesta de la consultora realizada entre el 1 y el 15 de diciembre, la última disponible.

Ese 36% de aprobación es el mismo que el de noviembre, y representa una fuerte caída respecto al 47 % del que gozaba al inicio del mandato.

Inicialmente llamada Instituto Estadounidense de Opinión Pública, esta consultora fue fundada en 1935 por George Gallup, de quien tomó el nombre más tarde, y sus encuestas de popularidad presidencial empezaron a elaborarse en 1938 y son ampliamente utilizadas.

Trump ha arremetido contra las encuestas de opinión pública cuando estas no le son favorables: en 2024 demandó a un medio de Iowa por vaticinar que su entonces rival, Kamala Harris, ganaría en ese estado, y recientemente ha reforzado una demanda contra el medio New York Times también por una encuesta desfavorable.

La empresa seguirá publicando otros estudios. Ayer, divulgó uno que sitúa «el optimismo estadounidense en su récord más bajo», explicando que el porcentaje de adultos que anticipan una vida de alta calidad en cinco años ha caído al 59,2 %, la cifra más baja en casi dos décadas. EFE

