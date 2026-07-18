Ganaderos del norte de México refuerzan medidas sanitarias por plaga de gusano barrenador

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Ciudad Juárez (México), 18 jul (EFE).- La detección del primer caso de gusano barrenador en el estado mexicano de Chihuahua, norte del país, encendió las alertas entre ganaderos y productores de leche de Ciudad Juárez, quienes temen que la plaga afecte su actividad y genere nuevas restricciones a las exportaciones de ganado, una actividad clave para la economía de la frontera norte de México.

Apenas hace tres días, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) de México confirmó el primer caso de la plaga en Chihuahua, que fue detectado en un becerro, en el municipio de Hidalgo del Parral, en los límites con el estado de Durango.

Tras el reporte, los productores de leche de la fronteriza Ciudad Juárez intensificaron las medidas sanitarias en sus establos, esto debido al riesgo para la producción ganadera.

José Alfonso Prieto Rodríguez, productor lechero de la región, explicó a EFE que el sector trabaja bajo estrictos protocolos de prevención para evitar la propagación de la mosca que deposita larvas en heridas abiertas del ganado.

“Sabemos que no estamos exentos, pero hemos tratado de tener las máximas precauciones con fumigación y la aplicación de cicatrizantes en las heridas de los animales en cuanto son detectadas”, señaló.

El productor explicó que las vacas pueden sufrir lesiones durante su manejo diario o por el contacto entre ellas, lo que facilita que la mosca deposite sus huevos y provoque la infestación.

Ante ese escenario, los establos han incrementado la frecuencia de fumigación, a base de cipermetrina, además de reforzar la limpieza y eliminado fuentes de humedad y acumulación de estiércol, condiciones que favorecen la reproducción de insectos.

El productor reconoció que, además del impacto sanitario, existe preocupación por las consecuencias económicas que podría generar un brote.

Una vaca infectada reduce considerablemente su producción de leche debido al estrés provocado por la enfermedad, lo que afecta directamente la rentabilidad de las explotaciones lecheras.

En su reporte, el Senasica precisó que la plaga ya está en 27 de los 32 estados del país y recordó que Chihuahua estaba entre los cinco estados donde no se había presentado junto con Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

Según el reporte epidemiológico del organismo, con corte al 13 de julio, en México existen 1.951 casos activos en México y los estados más afectados son: Yucatán con 173, Puebla 163, San Luis Potosí 132, Hidalgo 126, Oaxaca 122, Chiapas 115 y Tamaulipas 110.

Fuertes pérdidas por cierres

De acuerdo con Jorge Esteve Recolons, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), contener el insecto en la barrera del Darién habría costado unos 100 millones de dólares, frente a los más de 2.000 millones acumulados en pérdidas anuales a la fecha.

Aunque la plaga afecta directamente al animal y no representa un riesgo para el consumo de leche, queso o carne, Prieto Rodríguez reconoció que la difusión de los casos ha generado preocupación entre algunos consumidores.

“Hay gente que piensa que puede afectar los alimentos, pero no. La afectación es únicamente en el animal; los productos lácteos y la carne son seguros para el consumo”, afirmó el productor.

En tanto, trabajadores del sector señalaron que una eventual propagación del gusano barrenador pondría en riesgo no solo la producción, sino también el empleo de quienes dependen de esta actividad.

Ángeles Ortiz, trabajadora de un establo en Ciudad Juárez, señaló que una infestación afectaría tanto a propietarios como a empleados y consumidores.

“Si las reses se infectan ya no podrían producir leche en óptimas condiciones. Nosotros perderíamos nuestro trabajo y los dueños su principal fuente de ingresos. También, dejaríamos de ofrecer productos como queso, crema, requesón y suero a nuestros clientes”, expresó.

Estados Unidos mantiene cerrados sus puertos fronterizos para el ganado mexicano por el riesgo sanitario desde noviembre de 2024. EFE

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