Ganaderos en Paraguay rechazan propuesta de detener la vacunación contra la fiebre aftosa

2 minutos

Asunción, 1 sep (EFE).- Los ganaderos agremiados en la Asociación Rural de Paraguay (ARP) expresaron este lunes su rechazo ante «cualquier intento» del Gobierno del presidente, Santiago Peña, de detener la vacunación contra la fiebre aftosa, al advertir que un brote supondría un «golpe devastador para miles de productores».

«La decisión de abandonar la vacunación debe estar sustentada únicamente en un análisis técnico serio y en ventajas reales que justifiquen plenamente el riesgo que asumiría el Paraguay, por más mínimo que sea este», expresaron en un comunicado los presidentes de las veinte regionales de la ARP, la principal organización ganadera del país.

En ese sentido, alertaron de que «un brote de fiebre aftosa significaría no solo un golpe devastador para miles de productores, sino también para la estabilidad económica nacional, el empleo rural y la confianza internacional» en la carne paraguaya, uno de los productos estrella de exportación del país.

Además, apuntaron que «cualquier retroceso» en la lucha contra la aftosa «pondría en riesgo la producción ganadera», que aseguraron aporta el 12 % del producto interior bruto (PIB) del país y representa el 14 % de las exportaciones totales.

«La vacunación es una responsabilidad histórica y una obligación con el Paraguay», enfatizaron.

Los ganaderos se pronunciaron después de que el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) plateara suspender, a partir de 2027, el programa de vacunación contra la fiebre aftosa.

El pasado 21 de julio, Peña invitó a los ganaderos a abrirse a un debate sobre la vacunación contra la fiebre aftosa, en un evento de la ARP, cuyo presidente, Daniel Prieto, rechazó entonces la propuesta del Senacsa.

El titular del Senacsa, José Carlos Martin, dijo a medios locales que su país busca alcanzar «el estatus de libre aftosa sin vacunación», al argumentar que la inmunización del ganado es un «proceso finito».EFE

