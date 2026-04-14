Ganancias de bancos en EEUU se disparan, consumidores resisten alza del petróleo

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Los grandes bancos de Estados Unidos informaron este martes de beneficios al alza, y destacaron la solidez de las empresas y de sus clientes en el país a pesar del aumento de los precios del petróleo debido a la guerra en Oriente Medio.

En un contexto de tensiones económicas, los gigantes JPMorgan Chase y Goldman Sachs reportaron un sólido aumento de sus ganancias en el primer trimestre sobre igual período del año pasado, según resultados publicados lunes y martes.

En el caso de JPMorgan Chase, las ganancias ascendieron a 16.500 millones de dólares, 13% más que en el mismo período del año anterior, mientras que los ingresos aumentaron un 10% hasta 49.800 millones de dólares.

Su influyente director ejecutivo, Jamie Dimon, afirmó este martes que la economía estadounidense muestra resiliencia, al tiempo que enfrenta riesgos.

En un comunicado, Dimon se refirió a «vientos de cola» que impulsan la economía, entre ellos el estímulo fiscal y la inversión en inteligencia artificial.

«La economía de Estados Unidos siguió siendo resiliente en el trimestre, con los consumidores aún ganando y gastando y las empresas todavía en buena salud», dijo Dimon.

«Al mismo tiempo, existe un conjunto cada vez más complejo de riesgos, como las tensiones geopolíticas y las guerras, la volatilidad de los precios de la energía, la incertidumbre comercial, los grandes déficits fiscales globales y los elevados precios de los activos».

El fuerte aumento de los precios del petróleo se ha traducido en precios nacionales de la gasolina por encima de 4 dólares por galón por primera vez desde agosto de 2022, un frente abierto para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Si bien los precios más altos de la gasolina suponen una carga mayor para los hogares de menores ingresos, Dimon dijo que un sólido mercado laboral en Estados Unidos sigue siendo un factor de apoyo.

JPMorgan logró mayores ingresos por comisiones de banca de inversión y obtuvo buenos resultados en su negocio de trading. Los volúmenes suelen aumentar en períodos de volatilidad del mercado como marzo, cuando los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán impulsaron el precio del petróleo y presionaron a las acciones.

La provisión de JPMorgan para hacer frente a posibles préstamos incobrables fue de 2.100 millones de dólares, por debajo de los 2.600 millones registrados en el mismo período del año anterior.

– Resiliencia es la palabra –

El lunes, Goldman Sachs también reportó sólidos resultados para el primer trimestre.

El banco de inversión con sede en Nueva York registró un aumento del 18% en su beneficio trimestral, hasta 5.400 millones de dólares gracias al impulso de los ingresos por asesoría financiera.

Los ingresos totales aumentaron un 14%, hasta 17.200 millones de dólares.

Aunque el «nivel de incertidumbre es mayor» por la guerra, el CEO David Solomon explicó a los analistas que los clientes siguen interesados en grandes operaciones.

«Seguimos viendo una actividad significativa en el frente de las fusiones y adquisiciones», afirmó Solomon en una conferencia telefónica. «No vemos que eso se esté desacelerando».

En Citigroup, las ganancias también aumentaron, un 42%, hasta 5.800 millones de dólares, mientras que los ingresos subieron un 14%, hasta 24.600 millones de dólares en el trimestre.

El banco registró un crecimiento generalizado en todas sus áreas de negocio, encabezado por sus divisiones de mercados y servicios. Pero incrementó su provisión para pérdidas crediticias en unos 600 millones de dólares, alegando una mayor incertidumbre en las perspectivas macroeconómicas.

El director financiero del grupo, Gonzalo Luchetti, describió al consumidor estadounidense como resiliente, y dio cuenta de un nivel estable de morosidad a lo largo del tiempo.

De su lado, Wells Fargo reportó ganancias de 5.200 millones de dólares en el primer trimestre, un aumento del 7% respecto al nivel de hace un año.

Los ingresos subieron un 6% hasta 21.400 millones de dólares.

El director ejecutivo, Charlie Scharf, atribuyó el incremento de las ganancias al aumento de los préstamos y los depósitos, y también señaló que el crédito de los clientes es sólido.

«Si bien los mercados han sido volátiles, seguimos observando una resiliencia sostenida en la economía subyacente (real, ndlr) y la salud financiera de los consumidores y las empresas a las que prestamos servicio sigue siendo sólida», resumió.

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