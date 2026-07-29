Ganancias generalizadas en las bolsas del Sudeste Asiático

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Bangkok, 29 jul (EFE).- La mayoría de las principales bolsas del Sudeste Asiático cerraron este miércoles con ganancias, lideradas por el parqué de Singapur y a excepción de la plaza de Yakarta.

El STI de la próspera Singapur encabezó los beneficios de la región, con un aumento del 1,73 % o 97,08 puntos, hasta las 5.713,19 unidades.

En Ho Chi Minh, su principal referencial, el VN, también cerró en positivo, en su caso, tras subir un 1,43 % o 24,06 enteros y acabar con 1.704,68 puntos.

En la plaza de Manila, el PSEi ganó un 0,78 % o 49,01 unidades y cerró con 6.353,04 enteros.

El KLCI de Kuala Lumpur también cotizó al alza, con un crecimiento del 0,18 % o 3,08 puntos, colocándose en las 1.715,56 unidades.

El único parqué que registró pérdidas fue el de Yakarta, con su JCI cayendo un 0,64 % o 39,2 enteros, hasta los 6.091,39 puntos.

El mercado de Bangkok no cotizó hoy por festividad local. EFE

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