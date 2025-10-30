Ganancias netas de Alrosa crecen en 26,6 % entre enero y septiembre

1 minuto

Moscú, 30 oct (EFE).- Las ganancias netas de la sancionada empresa rusa Alrosa, la mayor productora de diamantes del mundo, ascendieron a los 35.800 millones de rublos (448,4 millones de dólares) entre enero y septiembre de este año, 26,6 % más que el año pasado, según los resultados publicados hoy por la compañía.

Alrosa obtuvo ingresos durante este período de 156.760 millones de rublos (1.963,5 millones de dólares), un 5,74 % menos que entre enero y septiembre del año pasado.

La Unión Europea prohibió en enero de 2024 la compra y la venta de diamantes rusos, después de que los países del G-7 creasen un mecanismo para trazar el recorrido de los diamantes rusos a lo largo de toda la cadena de producción global.

En diciembre de 2024, Alrosa pronosticó una reducción de la producción de un 4,6 %, hasta los hasta los 33 millones de quilates.

Un mes antes, la compañía adelantó que recortaría costos laborales y de producción y suspender el desarrollo de los activos menos rentables para paliar las consecuencias de las sanciones europeas y la crisis del sector.

«La industria del diamante en 2024 continuó experimentando presiones debido a la disminución en la demanda de joyería», indicó la empresa en su comunicado, a la vez que reconoció que existe una gran reserva de diamantes en bruto.EFE

