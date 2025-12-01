Garamendi cree que Yolanda Díaz «no está a la altura» del puesto que ocupa

2 minutos

Roma, 1 dic (EFE).- El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, considera que la vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, «no está a la altura del puesto que tiene» y advierte de que «cuando alguien utiliza un ministerio para hacer campaña política, se equivoca».

En declaraciones a EFE este lunes en Roma, Garamendi respondió así a las críticas de Díaz, quien el pasado viernes acusó a la CEOE de ser «negacionista» en relación con el cambio climático y la salud mental.

La ministra también instó al presidente de la patronal a «hacer su trabajo» y calificó como «muy grave» la actitud de la CEOE en la mesa de diálogo social sobre la reforma de la ley de prevención de riesgos laborales.

«Me parece una ligereza hablar de ese tema», expresó Garamendi, quien también lamentó que, en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, se utilice el dolor y la tragedia de los fallecimientos para hacer campaña política.

«En estos momentos también, desde el punto de vista de lo que es la prevención de riesgos laborales, jugar con los fallecimientos, con los muertos para hacer campaña a costa de terceros, me parece una barbaridad», dijo el presidente de la patronal.

En cuanto al cambio climático, Garamendi defendió que «las empresas españolas, y en mi caso particular, no somos negacionistas ni lo hemos sido jamás».

Aseguró que las empresas están trabajando «de forma muy intensa» en el desarrollo de las energías renovables, especialmente la energía eólica y solar, destacando que España es «campeón mundial» en estos sectores.

El presidente de la CEOE también criticó a la ministra por intentar «acusar a las empresas de no hacer lo que ella quiere» e insistió en que esto «demuestra que no está a la altura del puesto que tiene».

«El Ministerio de Trabajo es el ministerio de todos los españoles, no de su partido», concluyó Garamendi.

Garamendi se encuentra en Roma participando en la XXI Edición del Foro de Diálogo Italia–España, organizado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Societat Barcelonesa d’Estudis Econòmics de Foment del Treball (SBEES) y la Agenzia di Ricerche e Legislazione (AREL).

En el foro participan, entre otros, la vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, y la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen.EFE

cee-csv/sam/rf

(vídeo)