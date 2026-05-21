Garamendi dice sobre la imputación de Zapatero que los españoles no se merecen lo que pasa

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Lakefield (Canadá), 21 may (EFE).- El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, aseguró este jueves sobre la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que los españoles no se merecen lo que están viendo, una situación que calificó de muy triste.

En declaraciones a los periodistas en Lakefield (Canadá), donde acompañó al rey Felipe VI dentro del viaje oficial que realiza al país, Garamendi consideró que la imagen que da España en el extranjero con este procesamiento no es la más adecuada.

«No es de estar muy orgulloso lo que estamos viviendo o viendo», sostuvo el presidente de los empresarios españoles, que puso en valor a los jueces y a la guardia civil.

Tras destacar su orgullo por el trabajo que hacen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, agregó que le gustaría que España fuera un país «un poco más aburrido, porque eso significaría que las cosas irían mejor», ya que lo importante es la confianza y que las instituciones fluyan. EFE

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