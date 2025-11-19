García asumirá riendas selección baloncesto contra México en Primera Ventana del Mundial

Santo Domingo, 19 nov (EFE).- El técnico argentino Néstor ‘Ché’ García asumirá nuevamente las riendas del equipo nacional de baloncesto masculino de mayores, que en esta ocasión iniciará contra México su recorrido hacia su cuarta participación seguida en el Mundial de ese deporte.

Los dominicanos tienen cinco participaciones en campeonatos mundiales de baloncesto, que comenzaron en Filipinas en 1978, y 26 años después siguió con tres consecutivas: España 2014, China 2019 y la de Indonesia, Japón y Filipinas, en 2023.

La Copa Mundial de baloncesto se celebrará en Catar en 2027, la oportunidad del país para clasificar por cuarta vez consecutiva, dijo la Federación de Baloncesto en una nota.

El primer partido entre México y República Dominicana se jugará el viernes 28 de noviembre en el Gimnasio Marcelino González, de la ciudad de Zacatecas, a las 10:40 de la noche (hora dominicana), y luego jugarán en suelo dominicano el lunes 1 de diciembre en el Palacio del Voleibol Ricardo ‘Gioriber’ Arias, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El combinado quisqueyano formará parte del grupo A entre los 16 países de la región de Las Américas, que dispone de siete plazas para la Copa Mundial de Basket de Catar 2027.

República Dominicana está en el grupo A junto a los Estados Unidos, México y Nicaragua.

Con los norteamericanos, los dominicanos tendrán un partido en la Tercera Ventana, previsto para el viernes 3 de julio de 2026, en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, en Santo Domingo.

El grupo B lo conforman Puerto Rico, Canadá, Bahamas y Jamaica; en el C están Brasil, Venezuela, Colombia y Chile; y en el grupo D, Argentina, Uruguay, Panamá y Cuba.EFE

