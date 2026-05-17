García Luna asume la Fiscalía de Guatemala en medio de celebraciones ciudadanas

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Ciudad de Guatemala, 17 may (EFE).- El abogado de carrera Gabriel García Luna asumió este domingo la jefatura del Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala para el periodo 2026-2030, en una jornada marcada por celebraciones ciudadanas frente a la sede institucional que festejaron el fin de la gestión de ocho años de Consuelo Porras Argueta.

García Luna ingresó a la sede central del ente investigador, en el centro de la capital guatemalteca, a las 23:30 hora local del sábado (05:30 GMT del domingo) para tomar posesión oficial a las 00:00 horas, sin ningún acto protocolario ni recepción especial.

Pocos minutos después de asumir oficialmente la jefatura del Ministerio Público, las plataformas digitales de la Fiscalía fueron actualizadas con su nombre y una nueva descripción oficial que destaca su autonomía. Asimismo, se habilitó la opción de comentarios para los usuarios, que permaneció restringida durante la administración saliente.

A las afueras del edificio decenas de personas convocadas por colectivos civiles, estudiantes y autoridades indígenas celebraron con música y pirotecnia la salida de Porras, cuya gestión de dos periodos consecutivos estuvo sumida en un profundo cuestionamiento internacional.

La ahora exfiscal general fue sancionada por 41 países, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, bajo señalamientos de corrupción e intentos de socavar la democracia por sus acciones judiciales para anular los resultados electorales de 2023, en los que resultó electo el actual presidente, Bernardo Arévalo de León.

Durante la gestión de Porras, la sociedad civil, activistas y defensores de derechos humanos denunciaron la «instrumentalización de la persecución penal» con fines políticos. Esta estrategia provocó el exilio de decenas de jueces, magistrados y periodistas, así como la criminalización de líderes indígenas y operadores de justicia independientes.

El nuevo fiscal general, un jurista de 49 años con una trayectoria de casi tres décadas dentro del Organismo Judicial, donde escaló desde oficial hasta magistrado de apelaciones, fue designado por el mandatario Arévalo de León el pasado 5 de mayo tras prevalecer en una nómina de consenso elaborada por la Comisión de Postulación.

García Luna asume el cargo con un plan de trabajo basado en 14 ejes estratégicos orientados a rescatar la autonomía institucional, priorizar el combate a la delincuencia transnacional y poner fin a la política de desestimación masiva de expedientes, bajo la premisa de que «un fiscal no defiende intereses particulares y debe actuar con cero injerencia externa».

De acuerdo con distintos analistas y actores de la sociedad civil, su principal reto será restaurar la confianza pública en el Ministerio Público, una pieza clave del sistema de justicia que fue instrumentalizado para la persecución política durante la administración de Porras Argueta. EFE

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