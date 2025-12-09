García Montero acusa a la RAE de querer imponer Panamá como sede del Congreso de la Lengua

Madrid, 9 dic (EFE).- El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, acusó este martes al director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, de tratar de imponer «por su cuenta» Panamá como próxima sede del Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE).

«Corresponde al Cervantes proponer a las academias de la lengua una sede», argumentó García Montero en una rueda de prensa. La institución que dirige «se entera, porque se lo comentan otras academias, de que el director de la RAE ha decidido por su cuenta que sea Panamá», añadió.

El director del Cervantes aseguró no querer «ofender a Panamá» por el bien de las relaciones internacionales, «por la tensión que hay contra el español» y por los intereses relacionados con el canal de Panamá, pero al mismo tiempo se declaró ofendido él mismo por la actitud de Muñoz Machado.

«Cuando no se ofenda a Panamá y no nos sintamos ofendidos pondremos en marcha el próximo congreso internacional», dijo García Montero.

En respuesta a esas declaraciones, fuentes de la RAE aseguran que la decisión de designar Panamá como sede del próximo congreso del español no ha sido tomada por su director, sino por la asociación de academias de la lengua española Asale, de la que forman parte 23 entidades y que también preside Muñoz Machado.

Según la RAE, la elección de Panamá se acordó «por unanimidad» durante el congreso de la lengua de Arequipa (Perú), en octubre pasado, pero no se comunicó entonces por decisión de las academias.

Entre otros motivos porque «aún quedan tres años» para el próximo congreso y «la situación de tensión y desencuentro que García Montero provocó en Arequipa hizo que no fuese el mejor momento para el anuncio».

Sin embargo, el director de la RAE se lo comunicó personalmente al ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, el mismo día en que se regresó de Arequipa, sostienen las fuentes.

El director del Cervantes, García Montero, no esquivó tampoco hoy la polémica surgida en octubre con unas declaraciones que él mismo hizo sobre el director actual de la RAE.

«Sigo pensando que la Academia debería tener como director un filólogo de calidad y no un abogado de negocios», comentó este martes.

El pasado 9 de octubre, durante un desayuno informativo, el director del Instituto Cervantes criticó que la RAE no esté dirigida por un filólogo, sino por un catedrático de Derecho Administrativo «experto en llevar negocios desde despachos para empresas multimillonarias».

La disputa acaparó toda la atención durante el Congreso de la Lengua de Arequipa, que concluyó sin el tradicional anuncio público de cuál sería la sede del siguiente, previsto en 2028.

Los CILE se organizan conjuntamente entre el Cervantes, la RAE y la asociación de academias Asale en colaboración con el país anfitrión.

García Montero recordó hoy que corresponde al Instituto Cervantes proponer a las academias una sede «porque la Secretaría General del Congreso Internacional está a cargo del Instituto Cervantes, que fue quien puso en marcha el CILE en su fundación en 1997, hace ahora 37 años». EFE

