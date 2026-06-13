García Montero defiende en Senegal el valor del español ante la «tentación del racismo»

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Dakar, 13 jun (EFE).- El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, destacó este sábado el valor del español como “un ámbito de comprensión” frente “a tanta tentación de racismo, de desprecio, de fronteras cerradas”, en declaraciones a EFE durante la inauguración de la segunda edición del Congreso de Español en África Subsahariana (CELEAS) en Dakar.

Bajo el lema ‘El español como herramienta de trabajo’, el congreso se celebra este sábado y domingo en la sede del Instituto Cervantes en la capital de Senegal, y para García Montero el idioma “es un ámbito de cultura” y “un ámbito de comprensión”.

“Es también un ámbito de posibilidad de recursos económicos, de recursos profesionales, de desarrollo económico, nacional y personal”, añadió.

El encuentro reúne a especialistas en español de distintos ámbitos, quienes analizarán las ventajas estratégicas de este idioma.

El director del Cervantes consideró que el gran auge del español en África subsahariana se debe a que se concibe como una lengua que sirve de puente con Europa y América Latina, lo que le otorga un valor estratégico importante.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de España en Senegal, y ponente en el evento, subrayó a EFE que “la lengua es el vehículo más fácil para crear confianza. (…) Dominar una lengua o compartir una lengua te permite llegar mucho más rápido en temas económicos o empresariales, a alcanzar acuerdos y negociaciones, y además, a un coste inferior”.

El CELEAS busca promover, entre otros aspectos, el español como herramienta práctica de inserción laboral, desarrollo profesional y cooperación regional en África subsahariana, fortaleciendo las competencias lingüísticas y profesionales de estudiantes, docentes y especialistas vinculados al idioma.

Para el profesor de la Universidad Cheikh Anta Diop —una de las instituciones más prestigiosas de África francófona— en Dakar, Bacary Diatta, el español tiene una “ventaja estratégica” sobre el resto de los idiomas “porque no llega con la misma carga histórica que las lenguas coloniales dominantes” al sistema educativo senegalés.

“Puede aparecer, por tanto, como una lengua de diversificación, de apertura, de cooperación, no como una lengua de sustitución colonial, sino como una lengua para ampliar el margen de maniobra de los jóvenes africanos en el mundo”, añadió el experto.

El arranque del CELEAS se produce tras la inauguración, el pasado miércoles, de un Aula Cervantes en la Universidad Félix Houphouët-Boigny de Abiyán (Costa de Marfil), un paso decisivo para reforzar la presencia de la institución en África subsahariana y acompañar el creciente interés por el aprendizaje del español en la región.

Como acto previo al congreso, el Cervantes de Dakar acogió el viernes la presentación del libro Cuadernos de Benengeli, una obra que reúne una selección de narrativa breve contemporánea de autores como Pilar Adón, Andrés Neuman o Karla Suárez, escrita en español y traducida al wolof (lengua local) por la editorial senegalesa ÉJO éditions.

Según los últimos datos del Instituto Cervantes, uno de cada diez estudiantes de español en el mundo se encuentra en África y Costa de Marfil lidera las cifras en el continente con 798.095 estudiantes, seguida de Benín (412.515), Camerún (403.000), Senegal (356.224) y Gabón (200.000). EFE

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