García-Page tacha de «agresiva» la propuesta de la futura PAC y pide «arreglar» ese modelo

3 minutos

Bruselas, 3 mar (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, calificó este martes de «agresiva» y «rupturista» la propuesta de la Comisión Europea sobre la futura Política Agrícola Común (PAC) y pidió una «enmienda» al modelo planteado, para que la agricultura no pierda peso en el periodo presupuestario 2028-2034.

García-Page participó en un diálogo de alto nivel sobre PAC y el desarrollo rural celebrado en la sede del Comité europeo de las Regiones (CdR) en el que se abordó el impacto de la propuesta, con vistas a las futuras negociaciones entre el Consejo (países UE) y el Parlamento Europeo.

El político regional, que es ponente de un dictamen en el Comité europeo de las Regiones sobre la incorporación de los jóvenes a la agricultura para asegurar el relevo generacional, explicó durante su intervención que le «preocupa» la propuesta de Bruselas porque «cambia el paradigma por completo» de lo que era hasta ahora la PAC, volviendo a la «nacionalización» y además resulta «incoherente» con algunos objetivos de la UE, por ejemplo en el ámbito medioambiental.

Según García-Page, tal como está planteada, «también dificulta un objetivo clave capital para garantizar la política agraria en el futuro, que es la incorporación de jóvenes».

«Este es el planteamiento de partida: si no se arregla el modelo, el concepto, la distribución, de poco servirá hablar de cuánto es el conjunto del dinero y de algunos matices que tienen que ser mejorados. Hay que discutir y hay que rechazar», señaló.

Según el presidente de Castilla-La Mancha, la propuesta de Bruselas para el próximo marco financiero plurianual pretende responder a los nuevos retos en el ámbito de la seguridad sin un aumento de los recursos financieros a nivel comunitario y reduciendo los destinados al sector agrícola.

«Lo que hay es un intento de la Comisión de reducir el peso de la política agraria comunitaria en el conjunto financiero», intentando «disfrazar» la «reducción» de recursos y cambiar el modelo «desplazando parte de la responsabilidad a los Estados miembros».

Con el tiempo, añadió, eso podría implicar «cada vez menos el dinero que se destinará» ya que «todos tenemos estrecheces financieras». Y podría llevar, añadió, a romper «el concepto compacto que ha tenido siempre» la PAC y que deje de ser «un factor de cohesión».

Señaló que aunque comparte la «preocupación por la seguridad» en los Veintisiete, es el conjunto de la Unión Europea quien tiene que hacer un mayor esfuerzo en ese ámbito.

Pretender responder a algo excepcional con los mismos recursos que ya se ocupan de todo, significa «no atender ni lo excepcional ni lo ni los objetivos consolidados de la Comisión Europea», opinó.

En ese contexto, García-Page indicó que «si Europa quiere más seguridad tendrá que poner más dinero». Lo que «no cabe», dijo «es que los agricultores o los ganaderos, los jóvenes agricultores, la seguridad alimentaria, las políticas de sostenibilidad terminen siendo víctimas de las necesidades de seguridad». EFE

mb/ahg/jgb

(foto)(vídeo)