Gareca, con bajas importantes, cita como novedad a Cabral contra Brasil y Colombia

Santiago de Chile, 27 sep (EFE).- El seleccionador de Chile, Ricardo Gareca, anunció este viernes una nómina de 26 jugadores para enfrentar a Brasil y Colombia por la eliminatoria al Mundial 2026 en octubre, con ausencias notables como Alexis Sánchez, Ben Brereton y la novedad de Luciano Cabral.

«No vemos a ningún jugador como salvador, el salvador de Chile tiene que ser el equipo», afirmó el entrenador argentino en conferencia de prensa desde el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán.

El seleccionador Gareca afronta una doble fecha ante Brasil de local, el 10 de octubre, y Colombia de visita, el 15 de octubre, en una situación complicada para Chile que se encuentra novena con cinco puntos, fuera de los puestos de clasificación al Mundial 2026.

Gareca resaltó que no tiene «ningún tipo de duda de los jugadores que hemos convocado» y que La Roja debe apoyarse en «un gran sentido colectivo» para sacar adelante los partidos.

«Es lo que nosotros creemos que a Chile le puede ayudar a conseguir el objetivo, pero no vemos a nivel individual a nadie que pueda erigirse como el gran salvador», remarcó.

Entre las nuevas incorporaciones está el volante argentino nacionalizado Luciano Cabral, que milita en el León mexicano y dentro los nueve jugadores de la liga chilena hay cuatro de Universidad de Chile que no había sido considerados antes: Matías Zaldivia, Fabián Hormazábal, Marcelo Morales y Maximiliano Guerrero.

«Cabral, además de ser buen jugador, nos despertó su historia lo notamos como una historia de superación y sumado a que futbolísticamente es un chico interesante», comentó.

Hay algunas ausencias importantes debido a problemas físicos y otras por decisión técnica como el delantero Ben Brereton, el lateral Mauricio Isla y el portero Gabriel Arias del Racing argentino.

El delantero Sánchez sigue sin debutar con el Udinese italiano por problemas físicos y tampoco fue citado ante Argentina y Bolivia, mientas que el defensa Matías Catalán del argentino Talleres que quedó descartado por una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha.

“No me he quejado de las bajas y lesiones que hemos tenido que afrontar, pero no sé si lo consideran”, soltó Gareca.

El seleccionador volvió sobre la derrota sufrida ante La Verde, que generó un desencanto con su proceso, y que fue un punto álgido en la conferencia de prensa después de aquel partido de septiembre.

“Reconozco que ante Bolivia aspiraba sumar y estar mejor posicionado hoy día”, dijo y luego añadió sobre los escenarios de su continuidad en el cargo.

“No vine a claudicar porque no se da un resultado o porque no cumplí las expectativas, tengo la disposición de cumplir las expectativas”, aseguró.

Para esta doble fecha La Roja también deberá enfrentar las suspensiones del central de River Plate Paulo Díaz y el volante del brasileño Flamengo Erick Pulgar para el primer partido ante Brasil, tras recibir tarjeta amarilla ante Bolivia

Chile está en la necesidad de sumar puntos para salir de la penúltima casilla de la tabla, luego de que en la jornada pasada perdió los dos partidos en su visita a Argentina y como local ante La Verde.

La nómina de 26 jugadores está compuesta por:

Porteros: Brayan Cortés (Colo Colo, CHI), Lawrence Vigouroux (Swansea City, ING), Vicente Reyes (Cambridge United, ING).

Defensas: Guillermo Maripán (Torino, ITA) , Paulo Díaz (River Plate, ARG), Benjamín Kuscevic (Fortaleza, BRA), Matías Zaldivia (Universidad de Chile, CHI), Fabián Hormazábal (Universidad de Chile, CHI), Felipe Loyola (Independiente, ARG), Gabriel Suazo (Toulouse, FRA), Marcelo Morales (Universidad de Chile, CHI), Thomas Galdames (Krylya Sovetov Samara, RUS).

Mediocampistas: Rodrigo Echeverría (Huracán, ARG), Erick Pulgar (Flamengo, BRA), Marcelino Núñez (Norwich City, ING), Williams Alarcón (Huracán, ARG), Esteban Pavez (Colo Colo, CHI), Diego Valdés (América, MEX), Luciano Cabral (León, MEX), Carlos Palacios (Colo Colo, CHI).

Delanteros: Darío Osorio (Midtjylland, DEN), Víctor Dávila (CSKA Moscú, RUS), Eduardo Vargas (Atlético Mineiro BRA), Maximiliano Guerrero (Universidad de Chile, CHI), Gonzalo Tapia (Universidad Católica, CHI) y Lucas Cepeda (Colo Colo, CHI). EFE

