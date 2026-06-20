Garry Rodrigues apela a la versión del debut para que Cabo Verde sorprenda a Uruguay

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Miami (EE.UU.), 20 jun (EFE).- El extremo Garry Rodrigues, internacional por Cabo Verde, aseguró este sábado que el grupo afronta cargado de confianza el encuentro contra Uruguay tras el empate contra España en el debut de su selección en un Mundial, y espera volver a mostrar esa misma cara.

«El ambiente en el equipo, es realmente bueno. Estamos entrenando muy bien. Los jugadores se sienten bien, todos están concentrados. Puedo sentirlo en los entrenamientos. El equipo ha tenido una muy buena semana y espero que sigamos como estamos», dijo en la rueda de prensa previa al encuentro.

Uruguay y Cabo Verde se enfrentarán el domingo en el Hard Rock Stadium de Miami en la segunda jornada del grupo H, en el que también están encuadrados España y Arabia Saudí.

El partido ante el combinado europeo dejó el nombre propio de Josimar Dias ‘Vozinha’, el guardameta caboverdiano que se alzó con el premio al mejor jugador del encuentro y que se encuentra sin equipo tras haber acabado esta temporada su contrato con el Chaves de la segunda división portuguesa.

Sobre el futuro de su compañero de equipo, al que se le ha vinculado con la Liga MX, Garry Rodrigues dijo que «es un gran portero que tiene que permanecer concentrado para los próximos encuentros» y después podrá tomar esa decisión.

«Espero que continúe por este camino y tenga un gran éxito. En primer lugar, con nuestro equipo, y luego el éxito que venga después de eso, tal vez con un nuevo desafío en México», expuso.

En lo que respecta al partido contra Uruguay, Rodrigues indicó que se trata de un equipo «con jugadores en las cinco grandes ligas», por lo que el objetivo será volver a sacar la buena cara que mostraron ante España.

«Tenemos que seguir haciendo lo nuestro, nuestra estrategia. En las últimas ocasiones hicimos grandes partidos», sentenció. EFE

hbc/laa