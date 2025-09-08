Gases lacrimógenos en la protesta de «Generación Z» en Nepal por el veto de redes sociales

(Actualiza con información sobre la violencia de la protesta)

Katmandú, 8 sep (EFE).- La policía de Nepal reprimió con gases lacrimógenos y cañones de agua una manifestación en Katmandú liderada por jóvenes de la Generación Z (nacidos entre 1997 y 2012), que protestaban este lunes contra la corrupción y el reciente bloqueo gubernamental a las principales redes sociales, incluida Whatsapp, Instagram, y Facebook.

Los enfrentamientos estallaron en la zona de New Baneshwar cuando los manifestantes derribaron las barricadas policiales que les impedían marchar hacia el edificio del Parlamento. Los manifestantes respondieron lanzando ramas de árboles y botellas de agua contra los agentes, y algunos lograron acceder a las instalaciones del Parlamento durante los disturbios.

La protesta había comenzado de forma pacífica como culminación de varios días de activismo en línea.

El detonante que llevó la movilización a las calles fue la decisión del Gobierno. El bloqueo fue ordenado el pasado jueves por el Ministerio de Comunicación, que instruyó a la Autoridad de Telecomunicaciones a impedir el acceso a todas las redes sociales que, como las de Meta, no se registraron ante las autoridades locales como exige una nueva directiva.

Según el ministro de Comunicación, Prithvi Subba Gurung, el Gobierno intentó dialogar con las empresas a través de canales diplomáticos, pero estas ignoraron un ultimátum de una semana. La medida, afirmó, busca regular la difusión de «contenido ilegal o dañino», actuando bajo una orden del Tribunal Supremo.

Durante días, los jóvenes habían protestado en línea bajo las etiquetas ‘#NepoKid’ y ‘#NepoBabies’ para denunciar una cultura de nepotismo y amiguismo en la que, según ellos, las oportunidades laborales y políticas se heredan en lugar de ganarse por mérito.

Para esta generación, el bloqueo de las redes fue percibido como un intento de silenciar su principal canal de disidencia.

Como gesto simbólico, los organizadores hicieron un llamamiento a los estudiantes para que acudieran vistiendo sus uniformes escolares y portando libros, proyectando una imagen de protesta pacífica y educada.

El movimiento atrajo el apoyo del popular alcalde de Katmandú, Balendra Shah, quien llegó al poder como candidato independiente. En una publicación en Facebook, Shah explicó que, aunque no puede participar por superar el límite de edad de 28 años fijado por los organizadores, su «apoyo total» está con los manifestantes.

No es la primera vez que Nepal choca con las grandes tecnológicas. En noviembre de 2023, el país prohibió TikTok por su «impacto negativo en la sociedad», aunque levantó el veto nueve meses después, una vez que la compañía china completó su registro oficial, sentando un precedente para la regulación actual.EFE

