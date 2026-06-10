Gates se arrepiente de su relación con Epstein: «Nunca debí haberme reunido» con él

1 minuto

Washington, 10 jun (EFE).- El cofundador de Microsoft, Bill Gates, aseguró este miércoles ante un comité del Congreso de Estados Unidos que nunca tuvo indicios de las actividades criminales de Jeffrey Epstein y reconoció estar arrepentido de haberse relacionado con el delincuente sexual.

«Nunca debí haberme reunido con Epstein en primer lugar. A la luz de lo que sé ahora, comprendo que, incluso si hubiera conseguido los nuevos donantes que prometió, ello no habría justificado asociarme con él», declaró Gates según un testimonio inicial en la audiencia a puerta cerrada, publicado en su página web. EFE

acd/ygg/lss

(Foto)