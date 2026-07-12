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Gaza advierte de la parálisis del servicio de ambulancias, con un 70 % fuera de servicio

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Jerusalén, 12 jul (EFE).- El Ministerio de Sanidad de Gaza advirtió este domingo de la amenaza de «parálisis total» que enfrenta el servicio de ambulancias de la Franja palestina, con un 70 % de estos vehículos sanitarios fuera de servicio.

En un comunicado, Sanidad achaca este problema a la falta de neumáticos, baterías, repuestos y gasolina para los vehículos, materiales que deben entrar a través de los accesos a Gaza que controla Israel, lo que aboca a una «catástrofe humanitaria» que niega a los gazatíes el acceso seguro a los centros de salud.

De las 82 ambulancias del ministerio, 39 están completamente fuera de servicio, mientras que 17 necesitan un mantenimiento urgente, indica la nota publicada tras una rueda de prensa celebrada en Gaza por parte de responsables de Sanidad.

Las que aún funcionan deben encargarse de 5.000 transportes semanales para el personal y los pacientes.

Además, Sanidad denuncia la prohibición de entrada en Gaza de piezas de repuesto y dice que no llega a disponer de la gasolina que necesita para operar las ambulancias.

Por ello, pide una «acción inmediata» para garantizar el suministro de estos materiales, además de nuevos vehículos que le permitan seguir operando con normalidad en Gaza, territorio arrasado tras casi tres años de ofensiva israelí. EFE

mt/mgr

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