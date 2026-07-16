Gaza celebra su ‘final’ anticipada del Mundial de fútbol con un España contra Palestina

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Ahmad Awad y Guillermo Azábal

Gaza, 16 jul (EFE).- Un equipo conformado por futbolistas gazatíes profesionales en representación de la selección palestina se midió este jueves por la tarde a otro combinado de jugadores de la Franja que vestía la camiseta de la selección española en el bautizado como ‘Mundial de Gaza 2026’.

El encuentro, que terminó con un resultado de 3-0 favorable a quienes vestían de La Roja, enfrentó así de manera simbólica a Palestina contra España, «en agradecimiento a la solidaridad del pueblo español con los palestinos», detalló el Comité de Servicio de los Amigos Americanos (AFSC), el movimiento cristiano cuáquero de asistencia humanitaria que promovió el partido.

Una bandera de España y otra de Palestina detrás de cada portería flanqueaban el terreno de juego de césped artificial de la ciudad de Gaza donde se disputó este partido de fútbol 7, que contó con decenas de espectadores en unas gradas improvisadas; muchos de ellos vistiendo la camiseta de la selección española, que este domingo se cita con Argentina en la final del Mundial de la FIFA en Estados Unidos.

En ciudad de Gaza se escuchó el himno español, hubo una banda de música previa al partido, árbitros asistentes, VAR, servicios médicos y camisetas oficiales de ambos equipos, pero el entorno del campo de fútbol evidenciaba igualmente la devastación de la Franja fruto del asedio israelí en los últimos 2 años y 9 meses, cuando han muerto más de 73.100 palestinos.

Edificios derruidos e impactos de munición israelí

Rodeado por edificios parcial o totalmente derruidos -de uno de los cuales colgaba un cartel gigante anunciando el ‘Mundial de Gaza 2026’-, muros impactados por munición o proyectiles israelíes, un descampado lleno de escombros y vallas completamente desvencijadas rodeaban la pista de hierba sintética donde muchas de las líneas divisorias ni siquiera estaban pintadas.

«Tarjeta roja al genocidio; álzate a favor de la vida y por la humanidad», rezaba otra de las pancartas colocadas por AFSC para el evento.

«A pesar del alto el fuego anunciado y la creación de una Junta de Paz, Gaza sigue siendo la mayor prisión al aire libre y cementerio del mundo», había anunciado la organización cuáquera antes del amistoso, que sigue a otros dos encuentros en días anteriores donde se realizó un «partido de leyendas» y otro entre jugadores amputados por los ataques de Israel.

El 90 % de la infraestructura deportiva gazatí, destruida

Según la Federación Palestina de Fútbol, el Ejército de Israel ha matado a 1.007 miembros de asociaciones deportivas, clubes e instituciones juveniles y de scouts (962 hombres y 45 mujeres) en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, cuando se produjeron los ataques de Hamás y milicias afines en territorios israelí.

Ghassan Mohaisen, uno de los socios locales detrás del evento, dijo antes del pitido inicial que el «90 % de infraestructuras deportivas de Gaza han sido destruidas por Israel» y agradeció a quienes, como el seleccionador egipcio Hossam Hassan, han «visibilizado la causa palestina durante el Mundial, tanto en México como en EE.UU., donde se criminaliza la bandera palestina».

«Mensaje de lealtad y aprecio» al pueblo español

El partido de hoy culminó con la entrega de una copa que ponía el broche final a este encuentro simbólico donde también se develó un mural en homenaje al futbolista egipcio Mohamed Aboutrika, exjugador de Al-Ahly y conocido popularmente como el ‘Zidane egipcio’, que durante su carrera se posicionó muy visiblemente a favor de Palestina.

El partido fue retransmitido en directo por la página web de AFSC, que también impulsó la creación en Gaza de los murales conmemorativos de Lamine Yamal y Pep Guardiola meses atrás, con unos 2.600 espectadores siguiendo el encuentro.

El capitán de la simulada selección española de fútbol, el palestino Fathi Salameh, tomó el micrófono fuera del terreno de juego para asegurar que este partido supone «un mensaje de lealtad y aprecio por las posturas humanitarias expresadas por muchos miembros del pueblo español hacia Palestina y la causa palestina». EFE

aa-gac/pcc

(Foto)(Vídeo)