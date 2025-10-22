Gaza recibe los cuerpos de otros 30 palestinos, algunos con signos de maltrato y vendajes

Jerusalén, 22 oct (EFE).- El Ministerio de Sanidad gazatí recibió este miércoles los cuerpos de 30 palestinos más retenidos hasta ahora por el Ejército israelí, algunos de ellos con señales de maltrato, denunció la institución en un comunicado.

Con esta entrega, el número total de cadáveres devueltos desde la entrada en vigor del alto el fuego -el pasado 10 de octubre- asciende a 195. De ellos, solo 57 han sido identificados hasta el momento, detalló Sanidad.

«Los equipos médicos avanzan con los protocolos para completar el examen, la documentación y la entrega a las familias», señaló Sanidad y precisó que varios cuerpos muestran signos de «maltrato, palizas, esposas y vendajes».

Hamás devolvió a Israel 15 de los 28 cuerpos de rehenes israelíes, tras la entrega anoche de dos cadáveres más.

Además, 54 de esos 195 cadáveres palestinos fueron enterrados hoy en una fosa común en un cementerio en Deir el Balah, ciudad del centro de Gaza, tras la imposibilidad de verificar su identidad.

Los cuerpos, en sudarios blancos, fueron transportados dentro de ambulancias y camiones frigoríficos desde el Hospital de Jan Yunis (sur), según atestiguó EFE.

En el entierro y procesión fúnebre participaron funcionarios médicos, la Policía, autoridades de Deir al Balah y miembros el Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC). EFE

