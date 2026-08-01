Gaza recupera 112 cadáveres entre los escombros, incluidos los cuerpos de 40 menores

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Jerusalén, 1 ago (EFE).- Los equipos de rescate de la Defensa Civil gazatí recuperaron 112 cadáveres entre los escombros en que quedaron convertidas varias viviendas familiares en la ciudad de Gaza, confirmó esta organización sobre una operación que concluyó este sábado tras dos semanas de búsqueda.

«Durante una extenuante búsqueda que duró aproximadamente 136 horas, los equipos lograron recuperar los cuerpos y restos de 112 mártires, entre ellos 40 niños, 38 mujeres y 7 personas con discapacidad», detalla el comunicado de la Defensa Civil, que señala que las viviendas, situadas en el barrio de Sabra, fueron atacadas por Israel «con sus habitantes dentro».

El coronel Muhamad abu Dan, de Defensa Civil y a cargo del proyecto de recuperación de cuerpos, añadió que los equipos no pudieron localizar otros 157 cuerpos que permanecen desaparecidos en esta zona.

Según abu Dan, los rescatistas se han visto obligados a excavar a mano ante la falta de maquinaria, y es posible que numerosos cuerpos fueran pulverizados debido a la fuerza de las explosiones.

Extraer muertos en una Gaza convertida en un cementerio al aire libre no resulta una tarea sencilla. El gobierno israelí prohíbe, en una extensa lista de bienes que las ONG califican de «arbitraria», tanto la entrada de materiales de reconstrucción como de maquinaria pesada a la Franja.

Pero incluso si el COGAT (el brazo militar israelí que gestiona los asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados) aprobase la entrada de, por ejemplo, una excavadora, las ONG deben detallar de antemano cómo y por quién será usada, lo que cuasi por defecto descalifica a la Defensa Civil del gobierno de Hamás.

En fases pasadas de recuperación de cuerpos, la organización gazatí ha empleado una cargadora de ruedas y una excavadora alquilada expresamente para ello por el Comité Internacional de la Cruz Roja, según confirmó a EFE esta organización.

Según una estimación del Ministerio de Sanidad gazatí, que ha documentado más de 73.300 muertes en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí, unos 7.500 cuerpos siguen sepultados. Y cada día que pasa, la posibilidad de que sean identificados por sus familiares (ante la falta de tecnología forense) se reduce. EFE

pms/alf