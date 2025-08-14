Gaza registra cuatro nuevos muertos por desnutrición, dos mujeres y dos hombres

2 minutos

Jerusalén, 14 ago (EFE).- El Ministerio de Sanidad de Gaza registró cuatro nuevas personas fallecidas «por hambruna y desnutrición» este miércoles, dos mujeres y dos hombres, con lo que eleva a 239 el número de muertes por estas circunstancias desde que Israel empezó su ofensiva en el enclave palestino en octubre de 2023.

De los 239 fallecidos, 106 son niños, según los datos publicados este jueves por Sanidad, que se refieren al día anterior.

Fuentes del Ministerio informaron a EFE de que los fallecidos este miércoles son todos adultos y que entre ellos hay dos hombres y dos mujeres, una de ellas anciana.

Las muertes por desnutrición publicadas por Sanidad -dependiente del Gobierno de Hamás en el enclave- han aumentado en las últimas semanas, una crisis que las organizaciones humanitarias atribuyen al bloqueo total impuesto por Israel durante 11 semanas -entre el 2 de marzo y el 19 de mayo- que impidió la entrada de alimentos, medicamentos y combustible, y la escasez de la que llega desde entonces.

La ONU advirtió recientemente de que Gaza se encuentra al borde de la hambruna debido a que más de un tercio de la población pasa días sin comer y también avisó de que los indicadores de desnutrición han alcanzado niveles críticos desde que comenzó el conflicto.

Según la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria, replicada por la ONU, «en Gaza se han alcanzado dos de los tres umbrales de hambruna: la caída en picado del consumo de alimentos y la malnutrición aguda».

Si la hambruna no se ha declarado aún, recoge la ONU, es porque el tercer criterio, las muertes por desnutrición, aún no se ha podido demostrar.

Ante la presión internacional, Israel anunció a finales de julio «pausas humanitarias» en algunas rutas para permitir la entrada de ayuda, sin embargo, autoridades locales denuncian que gran parte de la carga es saqueada por la población y bandas armadas antes de que pueda ser distribuida.

Según las organizaciones humanitarias, deberían entrar un mínimo de 500 camiones diarios (con unas 25 toneladas cada uno) en la Franja.

De acuerdo a datos oficiales israelíes, en junio entraban entre 50 y 100 diarios, desde las pausas humanitarias comenzaron a entrar 200 al día y ahora las cifras están en unos 300 diarios, unos números que el Gobierno de Gaza pone en cuestión reduciéndolos significativamente.EFE

mt/cg