Gaza registra diez muertos por desnutrición el viernes, tres de ellos menores

2 minutos

Jerusalén, 30 ago (EFE).- Al menos diez gazatíes, tres de ellos menores de edad, murieron por causas relacionadas con la desnutrición y el hambre en la Franja de Gaza este viernes, según el registro de los hospitales publicado este sábado por el Ministerio de Sanidad del enclave.

Desde que comenzó la ofensiva israelí, tras los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, al menos 332 personas han muerto por desnutrición en el devastado territorio, de las que 124 eran niños, según las autoridades sanitarias gazatíes.

La mayoría han fallecido este verano, cuando la escasez de comida en la Franja de Gaza ha llegado a niveles críticos debido al bloqueo casi total a la entrada de alimentos y medicinas por parte de Israel, que controla todos los accesos al territorio.

Desde el pasado 22 de agosto, cuando un informe internacional avalado por la ONU declaró la existencia de una hambruna en la gobernación de Gaza (en la que se encuentra la capital del enclave, la ciudad de Gaza), 54 personas han muerto de hambre, incluidos nueve menores, según los registros sanitarios.

El informe indica que un total de 1,6 millones de gazatíes sufren hambre, entre ellos una tercera parte (más de medio millón) de manera crítica, al padecer de una privación extrema de alimentos, mientras que el resto de la población se encuentra en situación de «crisis alimentaria».

El informe pronosticó además la inminente extensión de la declaración de hambruna a otras dos gobernaciones (Deir al Balah y Jan Yunis) de la Franja de Gaza.

Para declarar una hambruna es necesario que falten alimentos en al menos uno de cada cinco hogares, resultando en niveles críticamente altos de desnutrición aguda (al menos el 30 %) y mortalidad.EFE

jdg/jac