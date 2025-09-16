Gaza registra tres nuevas muerte por desnutrición, 150 desde que se declaró la hambruna

2 minutos

Jerusalén, 16 sep (EFE).- El Ministerio de Sanidad de Gaza registró tres nuevas muertes por desnutrición en la Franja de Gaza, entre ellas un niño, con lo que ya son 150 los muertos desde que el 22 de agosto un informe avalado por la ONU declarara la hambruna en el norte del enclave palestino.

Según el reporte diario de Sanidad publicado este martes, que se refiere a los muertos registrados este lunes, desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza en octubre de 2023 ya han muerto 428 personas por hambre, de ellas 146 niños.

Y 150 personas, entre ellas 31 niños, han fallecido por desnutrición en la Franja desde que el 22 de agosto declarara la hambruna en el norte el sistema internacional independiente sobre seguridad alimentaria más reconocido, que cuenta con el respaldo de Naciones Unidas y se conoce como ‘Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria’ (CIF).

El informe que publicó en agosto la CIF indica que un total de 1,6 millones de gazatíes sufren hambre, entre ellos una tercera parte (más de medio millón) de manera crítica, al padecer de una privación extrema de alimentos, mientras que el resto de la población se encuentra en situación de «crisis alimentaria».

Israel no permite la entrada masiva de ayuda humanitaria mediante camiones de la ONU desde hace más de seis meses -alegando sin pruebas que Hamás se beneficia de estos suministros-, e implementó a finales de mayo un sistema de reparto de alimento a través de unos complejos militarizados, la mayoría en el sur del enclave, obligando a la población a desplazarse hasta ellos. EFE

