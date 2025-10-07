Gaza registra una segunda madrugada sin muertos dos años después del 7 de octubre

Gaza, 7 oct (EFE).- La Franja de Gaza registró este martes una segunda madrugada consecutiva sin ataques letales israelíes, dos años después del ataque de Hamás del 7 de octubre y mientras continúan las negociaciones para un posible alto el fuego, confirmaron a EFE fuentes locales.

Pese a que no hubo muertos registrados de madrugada hasta la mañana de hoy, sí que se dieron repetidos ataques aéreos con drones contra infraestructura y viviendas a lo largo del enclave palestino, así como bombardeos de artillería en casi todos los barrios de la ciudad de Gaza, incluidos Al Jalaa, Al Nasr, Tel al Hawa, Al Tuffah o Sabra, según documentó la Defensa Civil local.

En el centro de Gaza, el cuerpo de un fallecido fue recuperado del mar Mediterráneo a la altura del campamento de refugiados de Al Shati. Testigos afirmaron que intentaba regresar a la ciudad de Gaza y que recibió un disparo cerca de la orilla hace dos días. Además, según esta misma fuente, hubo también intensos bombardeos contra el campamento de Nuseirat.

En el sur, un derrumbe de arena en Jan Yunis sepultó a cuatro personas, según la Defensa Civil, entre ellos un bebé y dos niños de 12 y 9 años.

En todo el día de ayer, una jornada de relativa calma, murieron en ataques unas 12 personas, según un recuento provisional de periodistas gazatíes basado en las morgues de hospitales y compartido con la prensa. Entre ellos había al menos dos personas que fueron abatidas cuando aguardaban el reparto de ayuda humanitaria, confirmaron a EFE fuentes médicas.

Una delegación israelí y de Hamás prosiguen hoy negociando en Egipto el denominado Plan de Trump para Gaza, que contempla en una primera fase un intercambio de los 48 rehenes, vivos y muertos, por prisioneros palestinos; tras lo cual habría un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza, donde más de 67.000 personas han muerto, la mayoría civiles.

El plan incluye también la formación de un gobierno de transición para Gaza, supervisado por el propio Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair, además de la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo a lo que se opone el Gobierno israelí.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, advirtió el domingo que Hamás se enfrenta a la «aniquilación total» si se niega a ceder el control de Gaza, como estipula su propuesta, según informó la CNN. EFE

