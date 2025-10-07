The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Gaza registra una segunda madrugada sin muertos dos años después del 7 de octubre

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Gaza, 7 oct (EFE).- La Franja de Gaza registró este martes una segunda madrugada consecutiva sin ataques letales israelíes, dos años después del ataque de Hamás del 7 de octubre y mientras continúan las negociaciones para un posible alto el fuego, confirmaron a EFE fuentes locales.

Pese a que no hubo muertos registrados de madrugada hasta la mañana de hoy, sí que se dieron repetidos ataques aéreos con drones contra infraestructura y viviendas a lo largo del enclave palestino, así como bombardeos de artillería en casi todos los barrios de la ciudad de Gaza, incluidos Al Jalaa, Al Nasr, Tel al Hawa, Al Tuffah o Sabra, según documentó la Defensa Civil local.

En el centro de Gaza, el cuerpo de un fallecido fue recuperado del mar Mediterráneo a la altura del campamento de refugiados de Al Shati. Testigos afirmaron que intentaba regresar a la ciudad de Gaza y que recibió un disparo cerca de la orilla hace dos días. Además, según esta misma fuente, hubo también intensos bombardeos contra el campamento de Nuseirat.

En el sur, un derrumbe de arena en Jan Yunis sepultó a cuatro personas, según la Defensa Civil, entre ellos un bebé y dos niños de 12 y 9 años.

En todo el día de ayer, una jornada de relativa calma, murieron en ataques unas 12 personas, según un recuento provisional de periodistas gazatíes basado en las morgues de hospitales y compartido con la prensa. Entre ellos había al menos dos personas que fueron abatidas cuando aguardaban el reparto de ayuda humanitaria, confirmaron a EFE fuentes médicas.

Una delegación israelí y de Hamás prosiguen hoy negociando en Egipto el denominado Plan de Trump para Gaza, que contempla en una primera fase un intercambio de los 48 rehenes, vivos y muertos, por prisioneros palestinos; tras lo cual habría un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza, donde más de 67.000 personas han muerto, la mayoría civiles.

El plan incluye también la formación de un gobierno de transición para Gaza, supervisado por el propio Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair, además de la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo a lo que se opone el Gobierno israelí.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, advirtió el domingo que Hamás se enfrenta a la «aniquilación total» si se niega a ceder el control de Gaza, como estipula su propuesta, según informó la CNN. EFE

aa-pms/ah

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
11 Me gusta
55 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR