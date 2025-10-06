Gaza supera su primera madrugada desde hace meses sin ataques letales israelíes

Gaza, 5 oct (EFE).- Tras meses con decenas de muertos diarios desde el fin de la tregua el pasado marzo, esta madrugada no hubo ataques letales israelíes en la Franja de Gaza, confirmaron a EFE fuentes sanitarias y locales, a la espera de un acuerdo de alto el fuego cuyas negociaciones comienzan este lunes en Egipto.

Tan solo se registró un fallecido en un bombardeo contra una mezquita en el barrio de Zeitún, al este de la ciudad de Gaza, antes de las 23.00 del domingo (20.00 GMT), detalló una fuente y la agencia oficial palestina Wafa. Sí hubo durante esta madrugada fuego de artillería y bombardeos en la ciudad de Gaza, pero no causaron víctimas.

El viernes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, pidió al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que parara sus ataques en Gaza, pero el Ejército siguió atacando y mató a alrededor de un centenar de personas desde entonces. EFE

