Gazatíes despiden al líder del ala militar de la Yihad Islámica que mató Israel

Deir al Balah (Franja de Gaza) 4 feb (EFE).- Un grupo de gazatíes despidió este jueves el cuerpo de Ali Al Razaina, líder de las Brigadas Al Quds -el ala militar del movimiento Yihad Islámica-, junto al de su hija de 11 años Ghada, en un funeral celebrado en el centro de Gaza, después de que el Ejército israelí los matara en un bombardeo a su tienda de campaña en el centro de la Franja.

Un grupo de unos 15 palestinos rezaron oraciones por al Razaina y por su hija en el Hospital Mártires de Al Aqsa, adonde fueron llevados los cuerpos tras el ataque perpetrado este miércoles, y luego los trasladaron en una comitiva para ser enterrados, siguiendo la tradición palestina musulmana.

El cuerpo de Al Razaina lucía cubierto por una bandera de la Yidah Islámica, según atestiguó EFE en el lugar.

Al Razaina, de 45 años, y su hija murieron en un bombardeo que tuvo como objetivo una tienda de campaña en la calle Abu Arif en Deir al Balah, en el centro de Gaza.

Israel llevó a cabo durante todo el miércoles una oleada de ataques contra diferentes puntos de la Franja de Gaza que causó al menos 24 víctimas, en respuesta a un ataque de milicianos palestinos denunciado por el Ejército israelí contra sus tropas, uno de cuyos soldado resultó herido.

Entre las víctimas había al menos seis niños y un paramédico de la Media Luna Roja Palestina, la cual informó de que el fallecido «cumplía con su deber humanitario» transportando a personas heridas en Jan Yunis (sur), cuando fue asesinado en un segundo ataque aéreo contra una tienda.

El Ejército de Israel informó de la muerte de Al Razaina, afirmando que era el comandante de la Brigada Norte de Gaza del brazo militar de la Yihad Islámica.

Le acusa de ser «el responsable del despliegue de los terroristas de la organización y del plan de defensa de la Brigada Norte de Gaza de la Yihad Islámica», y de coordinar con Hamás «ataques terroristas contra las tropas» israelíes.

«Durante la guerra, Raziana supervisó la toma de rehenes por parte de la organización terrorista Yihad Islámica en el norte de la Franja de Gaza y, desde la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego, se encargó de restablecer la Brigada Norte de Gaza», según la versión israelí.

Israel dijo haber matado en sus ataques a un comandante de Hamás, Bilal Abu Assi, y al líder de una de sus células, Muhammad Issam Hassam Al Habil. EFE

