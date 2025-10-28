Gazprom amplía a 20.380 millones de dólares su programa de inversiones para 2025

Moscú, 28 oct (EFE).- El gigante gasístico ruso Gazprom renovó hoy su programa de inversiones para 2025 con una ampliación a 1.615.400 millones de rublos (20.380 millones de dólares), 91.700 millones de rublos (1.157 millones de dólares) más que en la anterior redacción de este programa.

La corporación rusa anunció en su canal de Telegram este cambio, aprobado hoy por su consejo de dirección «tomando en cuenta la dinámica de los indicadores macroeconómicas y el avance de los proyectos de inversiones de Gazprom».

Según la empresa, el plan financiero aprobado este martes es «equilibrado, garantiza el cumplimiento de los objetivos estratégicos de Gazprom, y pago total de todos los compromisos sin caer en un déficit».

El gigante gasístico ruso señaló que el programa ampliado prevé el financiamiento de los proyectos prioritarios como el desarrollo de centros de extracción de gas en el Lejano Oriente de Rusia y la península de Yamal, la gasificación de las regiones rusas y la ampliación del gasoducto Fuerza de Siberia que suministra gas a China, entre otros.

Según el vicepresidente de Gazprom, Famil Sadígov, el presente año ha sido exitoso para la compañía, que espera ingresos alrededor de los 4,9 billones de rublos (61.830 millones de dólares), un 4,4 % por encima del plan aprobado en diciembre de 2024.

«Gracias a esto esperamos buenos niveles del indicador EBIDTA para 2025, partiendo de premisas conservadoras, prevemos recibir 2,9 billones de rublos (36.593 millones de dólares)», sostuvo.

Según informó a mediados de mes Forbes, Gazprom suma una deuda de 5,79 billones de rublos (más de 73.546 millones de dólares) después de perder el mercado europeo a causa del inicio de la guerra en Ucrania y las sanciones internacionales impuestas por Occidente.

Gazprom se encuentra en estos momentos en el peor momento de su historia al afrontar una profunda crisis después de perder la mayoría de sus ingresos, que provenían del mercado de gas en la Unión Europea, y que le ha obligado a reorientarse hacia Asia y al mercado interno. EFE

