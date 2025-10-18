Gazprom demanda a la multinacional alemana Linde

Moscú, 18 oct (EFE).- La gasística estatal rusa Gazprom demandó ante un tribunal de San Petersburgo a la filial rusa del grupo alemán Linde, según publicaron este sábado medios rusos.

Gazprom presentó una demanda contra Ruskhimalians, operador del proyecto de construcción de un complejo de procesamiento de gas licuado en Ust-Luga, a varias decenas de kilómetros de la frontera rusa con Estonia, y Commercium Immobilien-Und Beteiligungs-GmbH, gestora inmobiliaria y proveedora de servicios en Alemania y Rusia, informó TASS.

A pesar de que la demanda se presentó el 17 de octubre, todavía no existen detalles de su contenido.

Sí se conoce que entre los demandados se encuentra el bufete internacional Pinsent Masons, que representa a Linde en Rusia.

Gazprom Pererabotki Blagovéshchensk, inversor y contratista del proyecto de construcción de una planta de procesamiento de gas en Amur (Extremo Oriente), demandó a empresas del grupo Linde por varios problemas de diseño que causaron incendios en las instalaciones.

La empresa rusa presentó inicialmente una demanda contra Linde por 85.733 millones de rublos (1.057 millones de dólares), pero posteriormente la redujo en 5.500 millones de rublos (casi 68 millones de dólares). EFE

