Gazprom firma contrato con Defensa para defender instalaciones energéticas rusas

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Moscú, 5 jul (EFE).- El gigante estatal de gas ruso Grazprom firmó un contrato con el Ministerio de Defensa para la creación de agrupaciones para la defensa de infraestructura energética, informó este domingo el medio opositor ruso Eco de Moscú.

La misión de dichos equipos es la de «patrullar y proteger las instalaciones de suministro de gas», según comprobó el portal tras revisar documentos internos de Gazprom.

Los contratados se someterán a exámenes médicos y dos meses de formación. Paralelamente a su salario, recibirán pagos adicionales por parte del Ministerio de Defensa por su servicio en la reserva.

Además, los empleados recibirán una compensación mensual de 200.000 rublos por parte de su empleador actual como compensación por participar en el proceso de formación, durante el cual conservarán su actual puesto de trabajo.

Según la documentación citada, el contrato para servir en dichas agrupaciones móviles permite combinar el trabajo civil con el entrenamiento militar, difiriendo así de los contratos de servicio militar estándares hasta ahora conocidos.

Los reservistas no se considerarán personal militar en activo, pero podrán ser llamados a «garantizar la protección de instalaciones críticas y otra infraestructura clave únicamente dentro de la región en la que se firmó el contrato», cita Eco de Moscú.

En mayo el gobierno dio luz verde a las empresas privadas para adquirir equipo militar pesado para defenderse de los drones ucranianos, que durante el último año han aumentado la intensidad de sus ataques contra la infraestructura vinculada con la maquinaria de guerra rusa.

Todavía en 2023 medios internacionales comunicaron que dos empresas paramilitares vinculadas a Gazprom llamadas Potok y Fakel participaban en la guerra de Ucrania, y su reclutamiento comenzó todavía antes del inicio de la guerra en febrero de 2022.EFE

mos/av