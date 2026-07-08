Gazprom mantiene el suministro de gas a Turquía pese al ataque contra estación de bombeo

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Moscú, 8 jul (EFE).- El suministro de gas ruso a Turquía, país que acoge este miércoles la cumbre de la OTAN, se mantiene pese al ataque contra la estación de bombeo Krasnodárskaya del gasoducto Blue Stream, según informó hoy el gigante gasístico ruso Gazprom.

«El 7 de julio a las 19:51 hora de Moscú (16:51 GMT) la estación de bombeo Krasnodárskaya, implicada en la cadena de suministro de gas ruso al gasoducto Blue Stream, fue objeto de un ataque de drones», señaló la compañía.

Gazprom afirmó que «el ataque tenía como fin interrumpir el suministro de gas a Turquía, pero las medidas urgentes tomadas permitieron evitar la interrupción de los suministros».

«En estos momentos Gazprom repara los daños recibidos» por esta infraestructura, añadió.

Este ataque contra el gasoducto que proporciona gas ruso a Turquía por el fondo del mar Negro coincide con la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara con la participación de líderes de 32 países miembros de la Alianza Atlántica y en la que se debate un mayor suministro de armas a Ucrania.

Rusia abastece de gas a Turquía por los gasoductos Blue Stream, con una capacidad de 16.000 millones de metros cúbicos de gas anuales, y el Turk Stream, con una capacidad de 31.500 millones de metros cúbicos de gas anuales.EFE

mos/mgr