Gazprom planea invertir unos 1.700 millones de dólares en 2026

2 minutos

Moscú, 30 oct (EFE).- El gigante gasístico ruso Gazprom anunció este jueves que en 2026 planea invertir 1,1 billones de rublos, unos 1.700 millones de dólares, casi un tercio menos que en el año en curso.

Según el comunicado de la gasística, el programa de inversiones incluyen fondos para financiar el desarrollo de centros de producción de gas en el este de Rusia y en la península de Yamal; la gasificación de regiones rusas; la ampliación de la capacidad del gasoducto Fuerza de Siberia y el complejo de procesamiento de gas de Gazprom.

Asimismo, se destinarán recursos al Sistema de Suministro de Gas del Este y su red de gasoductos, y a proyectos para garantizar el equilibrio de los suministro de gas.

Gazprom informó de que ayer, por cuarta vez este mes, se batió el récord de bombeo diario a través del Fuerza de Siberia, por el que suministra gas a China.

Fuerza de Siberia es el mayor sistema de transporte de gas del este de Rusia, con una capacidad de exportación de 38.000 millones de metros cúbicos de gas al año.

Los primeros envíos de gas ruso a China a través de esta ruta oriental comenzaron en diciembre de 2019, en virtud de un contrato de 30 años firmado entre Gazprom y la empresa china CNPC en 2014.

Los envíos totales durante todo el período superarán el billón de metros cúbicos de gas y el contrato tiene un valor de 400.000 millones de dólares.

Según Forbes, Gazprom es la empresa más endeudada de Rusia y acumula 5,79 billones de rublos, unos 70.000 millones dólares, en números rojos debido a la pérdida del mercado europeo por la guerra de Ucrania.EFE

