Geese desoye las amenazas de lluvia y toma un Primavera Sound quebrado por la meteorología

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Guillermo Cabellos, Paula Padilla y Érica Roura

Barcelona, 5 jun (EFE).- Los pronósticos pueden fallar, pero la gracia es que suelen atinar. Es por eso que, cuando el cielo se ha caído sobre el Parc del Fòrum de Barcelona, los paraguas y los chubasqueros han pintado la pista que se abría frente a los neoyorquinos Geese, una de las pocas notas positivas de esta apertura accidentada de Primavera Sound.

Cuatro horas más tarde, esas mismas capelinas se escurrían en las cinturas de aquellos que no habían querido abdicar a este jueves de festival, mientras esperaban el trip-hop de Massive Attack y el reguetón de Bad Gyal, dos shows que nunca han llegado pese a ser reprogramados.

Entre tanto, chaparrón mediante, Doja Cat, Mac DeMarco y Alex G también han tenido que renunciar a presentarse en el escenario barcelonés, todo salpicado por una falta de información que ha convertido el Parc del Fòrum en un interrogante gigante del que colgaban 70.000 personas. Pero vayamos al principio.

Dreampop para la primera hora

A primera hora, y como nota local, Renaldo & Clara, el proyecto de Clara Viñals, ha abierto una tarde que, pese a lo gris del cielo, se presentaba apacible como esas cancioncillas brillantes y redondas que conforman ‘L’encant’ (2026), último trabajo de la leridana.

De él han sonado ‘Repartit’, ‘Quines coses de mi’, ‘M’hauria agradat’ o ‘Amb tu podria estar’, entrelazadas con perlas pop de su repertorio como ‘L’amor fa calor’ o ‘Per fer-te una idea’, en un registro muy similar al propuesto por Men I Trust en uno de los escenarios colindantes.

Los canadienses, paradigma del dreampop, han liberado en un ambiente ya cargado sus ensoñaciones en forma de la viral ‘Show Me How’ o en piezas de su último ‘Equus Caballus’ (2025), cristalizadas en ‘To Ease You’, ‘Husk’ y ‘Billie Toppy’.

La lluvia agua el Primavera Sound

En la otra punta del recinto, la elegancia pausada de Blood Orange, es decir, Devonté Hynes, se ha instalado en uno de los escenarios principales gracias a ‘I Wanna C U’, ‘Charcoal Baby’ y ‘Champagne Coast’, justo antes de que las primeras gotas hicieran acto de presencia en el show de Ravyn Lenae.

La estadounidense, su mezcla R&B y neo-soul, ‘Handle’, ‘Reputation’ y ‘Love Me Not’ han sido lo último que se ha visto en el espacio que finalmente no han podido ocupar Massive Attack, Doja Cat, Bad Gyal o Alex G por, textualmente, unas «condiciones climatológicas y técnicas» que lo han hecho imposible.

Sin embargo, en uno de los escenarios secundarios y coincidiendo con la primera amenaza de lluvia, la banda neoyorkina Geese ha ofrecido el que sin duda ha sido el gran concierto del jueves.

Geese se salva del diluvio

Con el excelso ‘Getting Killed’ (2025) bajo el brazo, el grupo liderado por Cameron Winter –quien, por cierto, ya había dado a probar su debut en solitario, ‘Heavy Metal’, un rato antes en el Auditori– ha ofrecido uno de esos recitales que se recordarán durante años.

No solo por incomparecencia de los demás grupos por culpa del agua y el viento, sino porque ‘Husbands’, ‘Taxes’ y ‘Cowboy Nudes’ son rock puro, intensificado por la lluvia que empapaba la melena de Winter.

Así, su rock, categoría algo olvidada en los últimos tiempos, se ha instalado con un éxito tremendo en un escenario hoy ya demasiado pequeño para estos neoyorquinos y su receta clásica de dos guitarras, bajo, batería y teclados, materializada en la explosiva ‘Trinidad’ y la ansiada ‘Au Pays du Cocaine’.

Aglomeraciones y confusión

Después de esto, el diluvio ha provocado el desprendimiento de una pantalla del escenario Revolut, lo que ha obligado también al cierre temporal, y luego ya definitivo, del Estrella Damm y la cancelación de las actuaciones de los grandes nombres de este jueves.

La cosa ha seguido con cierta normalidad entre las propuestas más pequeñas, aunque el desconcierto generado por el mal tiempo y la poca información ofrecida por los responsables del ciclo ha provocado aglomeraciones a la entrada y la salida, punto siempre crítico en los festivales.

Si la previsión meteorológica no falla, este viernes el Primavera Sound vivirá una jornada de normalidad, protagonizada por la legendaria banda británica The Cure, el pop de la estadounidense Addison Rae y las sesiones del aclamado DJ y productor Skrillex. EFE

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