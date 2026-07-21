General Motors gana 3.932 millones en el primer semestre, el 16 % menos

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Washington/Madrid, 21 jul (EFE).- General Motors (GM) ganó 3.932 millones de dólares en el primer semestre del año, lo que supone una caída del 16 % con respecto al mismo periodo de 2025, y recortó sus previsiones de beneficio neto para el conjunto de este año.

A cierre de junio, el gigante estadounidense con sede en Detroit y uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo, alcanzó unos ingresos de 91.650 millones de dólares, el 0,6 % superiores, según señaló en un comunicado.

En el segundo trimestre del año, el beneficio neto fue de 1.305 millones, el 31,1 % menos, y los ingresos sumaron 48.026 millones, un 1,9 % más.

Los resultados se vieron afectados por un cargo de 2.300 millones de dólares como parte de la estrategia de reestructuración del negocio de vehículos eléctricos.

En ese sentido, el director financiero de GM, Paul Jacobson, puntualizó en una llamada con accionistas que, desde el segundo semestre de 2025, cuando arrancó esta reestructuración, los costes relacionados han supuesto unos 10.900 millones de dólares, «de los que aproximadamente 7.200 millones supondrán un impacto en el flujo de caja».

Jacobson añadió que hasta junio la empresa había abonado ya unos 4.500 millones de dólares, un 60 % del monto.

Menores previsiones de beneficio neto

La compañía espera que el beneficio neto atribuido a los accionistas se sitúe entre 8.400 millones y 9.800 millones, frente a las previsiones que apuntaban a 9.900–11.400 millones.

Asimismo, espera que el flujo de caja operativo del sector automotriz se sitúe entre 15.400 millones y 19.400 millones; y que las ganancias por acción se sitúen entre 8,98 y 10,98 dólares.

La mejora para este ejercicio se extenderá al ebit ajustado, que se moverá entre 14.000 y 16.000 millones, frente a los 13.500 y 15.500 millones de la estimación inicial.

Estos resultados financieros previstos no incluyen el impacto potencial de futuros ajustes relacionados con partidas extraordinarias.

Por otro lado, GM, que cuenta entre sus marcas con Cadillac o Chevrolet, ha anunciado un dividendo trimestral en efectivo de 0,18 dólares por acción que se abonará a los accionistas el próximo 17 de septiembre.

En el semestre, el 26,8 % del volumen de ventas mayoristas de vehículos de GM se generó fuera de EE.UU.

En total, las ventas de vehículos alcanzaron en los seis primeros meses del año los 1,8 millones, en línea con los datos del año pasado.

En el segundo trimestre, las ventas sumaron 990.000 unidades, frente a laOks 974.000 el año anterior.

El equipo directivo de la compañía destacó su desempeño en Norteamérica, que se complementó con su sexto trimestre consecutivo de ganancias en China y mejores resultados interanuales a nivel internacional, excluyendo China.

Traslado de producción a EE.UU.

La presidenta de GM, Mary Barra, explicó en la llamada con accionistas que a partir del próximo año la empresa trasladará «una parte significativa de la fabricación» a territorio nacional, una decisión que incrementará la capacidad de producción en EE.UU. a más de 2 millones de unidades (en torno a un tercio del total).

La decisión está en línea con la agresiva política comercial que ha impuesto el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, y busca reducir aún más la exposición de la compañía a los aranceles en 2027.

En lo que se refiere a 2026, Jacobson explicó que GM continúa estimando unos costos arancelarios brutos de entre 2.500 y 3.500 millones de dólares para la totalidad del presente ejercicio, una cifra prácticamente idéntica a la del año anterior.

De cara al futuro, el grupo sigue enfocados en lograr márgenes del 8 al 10 % en Norteamérica este año. EFE

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