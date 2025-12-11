Generali y BCPE abandonan negociaciones para crear el mayor gestor de activos en Europa

Roma, 11 dic (EFE).- La aseguradora italiana Generali y el banco francés BCPE pusieron fin este jueves a las negociaciones que mantenían para la creación de una empresa conjunta que habría dado lugar al mayor gestor de activos de Europa y el noveno del mundo.

«BPCE y Generali acuerdan conjuntamente poner fin a las negociaciones relacionadas con la creación de una empresa conjunta en el ámbito de la gestión de activos», informaron ambas entidades en un comunicado conjunto.

El pasado 21 de enero, Generali y BPCE firmaron un Memorando de Entendimiento no vinculante con el objetivo de crear una firma conjunta entre Generali Investments Holding y Natixis Investment Managers.

La nueva entidad habría gestionado 1,9 billones de euros en activos, ocupando el noveno puesto mundial, y generado unos ingresos de 4.100 millones de euros, posicionándose como líder europeo en el sector.

Según detallaron las partes, después de este anuncio inicial, «llevaron a cabo amplias conversaciones y los procesos de consulta pertinentes con las partes interesadas, de conformidad con los respectivos procesos y marcos de gobernanza de las partes».

No obstante, ambas compañías concluyeron que, «si bien el trabajo realizado conjuntamente en los últimos meses confirmó las ventajas y el valor industrial de una asociación (…) actualmente no se dan las condiciones para alcanzar un acuerdo definitivo».

El proyecto, tal como estaba delineado en el memorando, contemplaba que cada una de las compañías habría tenido el 50 % del negocio combinado, con derechos de gobernanza y control equilibrados, garantizando una gestión compartida del nuevo grupo.

La alianza habría permitido combinar las redes y capacidades de ambos grupos en mercados clave como Francia, Italia y Estados Unidos, generando importantes sinergias y oportunidades de crecimiento.

Además, incluía una inyección de capital por parte de Generali, que se había comprometido a aportar hasta 15.000 millones de euros.

BPCE, por su parte, se beneficiaría de dividendos preferenciales en 2026 y 2027, mientras que Generali podría recibir tramos de amortización vinculados a un préstamo de financiación.

Pese al cierre de las negociaciones, ambas entidades subrayaron que mantienen su compromiso con el desarrollo de una industria financiera europea próspera. EFE

